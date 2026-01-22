Studente 14enne suicida, sospesa per tre giorni la preside dell’istituto Pacinotti

Dai diari del ragazzino emergono presunte umiliazioni subite in classe. Aperta un’indagine per istigazione al suicidio

È stata sospesa per tre giorni la dirigente scolastica dell’Istituto tecnico Pacinotti di Fondi, frequentato da Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni che si è tolto la vita alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico. Il provvedimento è stato disposto al termine del procedimento avviato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nei confronti della preside. A renderlo noto è la Flc Cgil.

Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, dai diari personali del giovane emergerebbero racconti di episodi vissuti come umilianti all’interno dell’aula scolastica. Il ragazzo avrebbe annotato di essersi sentito mortificato davanti ai compagni da parte di alcuni insegnanti, episodi che avrebbero contribuito a un crescente stato di disagio.

Sulla vicenda la Procura di Latina ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, al momento senza indagati. Le indagini sono volte a chiarire il contesto scolastico e relazionale in cui viveva il ragazzo e a verificare eventuali responsabilità.

La tragedia ha riacceso il dibattito sul benessere psicologico degli studenti, sul ruolo della scuola e sull’importanza di intercettare tempestivamente segnali di disagio tra i più giovani.