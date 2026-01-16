Studente accoltellato a scuola alla Spezia, è in condizioni gravissime

Aggressione tra compagni di classe all’istituto “Domenico Chiodo”: il ragazzo, 18 anni, è ricoverato in prognosi riservata

Un grave episodio di violenza si è verificato questa mattina, poco dopo le 11, all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo” della Spezia. Uno studente di 18 anni è stato accoltellato a un fianco da un compagno di classe, riportando una ferita che ha causato una forte emorragia.

Le condizioni del giovane sono apparse subito critiche. Soccorso dal personale del 118 e dalla Croce Rossa, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea e ricoverato nella shock room, dove è stato affidato alle cure dell’équipe medica.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e accertare le responsabilità. Resta alta la preoccupazione per la salute dello studente ferito.