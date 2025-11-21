Studente Bocconi accoltellato per 50 euro: arrestato il 18enne ritenuto l’aggressore

l giovane Alessandro Chiani, già fermato ad agosto per un furto a Riccione, è accusato di aver ferito gravemente un 22enne insieme a un gruppo di amici della “Monza bene”

Il 12 ottobre, nella zona della movida di Corso Como a Milano, un 22enne della Bocconi è stato picchiato e accoltellato da cinque ragazzi, che poco prima gli avevano sottratto una banconota da 50 euro. Secondo le indagini, il 18enne Alessandro Chiani sarebbe l’autore delle due coltellate che hanno causato lesioni polmonari e spinali. Chiani, descritto come “ragazzo casa e chiesa”, era già stato sorpreso ad agosto dopo un furto in spiaggia a Riccione. Le perquisizioni hanno portato al sequestro degli abiti compatibili con quelli ripresi nei video dell’aggressione. Il gruppo, composto da un maggiorenne e tre minorenni, avrebbe poi proseguito la serata festeggiando un compleanno, e uno di loro si sarebbe persino vantato dell’episodio su TikTok. La vittima è sopravvissuta per miracolo, come racconta il padre. Oggi è previsto l’interrogatorio di garanzia in carcere.