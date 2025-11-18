Studente della Bocconi accoltellato, resterà invalido

Arrestati cinque ragazzi, hanno postato il video sui social

Un giovane di 22 anni, studente della Bocconi, è stato rapinato picchiato e accoltellato a Milano da un gruppo di coetanei, riportando lesioni permanenti a una gamba. È accaduto alle 3 di notte del 12 ottobre nella zona della movida e oggi la polizia ha arrestato cinque ragazzi di 17 e 18 anni della zona di Monza. Gli aggressori si vantavano in una chat: 'C'è un video in cui si vede che lo scanniamo, facciamo una storia su Instagram'. La vittima è stata per giorni in pericolo di vita ed è ancora ricoverato in ospedale. Ha avuto un polmone perforato e rischia danni anche all'intestino e alla vescica. (Ansa)