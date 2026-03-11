Studente di Riccione quarto al concorso nazionale di bartender

Kristjan Nano dello IAL Alberghiero si distingue tra 35 delegazioni al 5° A.I.B.E.S. Professional Bartender

L’eccellenza della formazione romagnola sale alla ribalta nazionale. Si è conclusa con un risultato di assoluto rilievo la trasferta campana dello IAL Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Riccione, che lo scorso 5 marzo 2026 ha visto il proprio studente Kristjan Nano conquistare un eccellente 4° posto assoluto al 5° Concorso Nazionale A.I.B.E.S. – Professional Bartender.

L’evento, ospitato presso l’Auditorium dell’I.I.S. "Enzo Ferrari" di Battipaglia, rappresenta una manifestazione di rilevanza nazionale espressamente dedicata agli studenti degli istituti alberghieri e professionali ad indirizzo Servizi di Sala e Vendita. Alla competizione hanno preso parte 35 delegazioni provenienti da tutta Italia. Organizzato dall'Associazione Italiana Barmen e Sostenitori (A.I.B.E.S.), il concorso mira a valorizzare la tecnica, la creatività e il rigore professionale di quelli che saranno i futuri professionisti del settore dell'ospitalità e del bere miscelato.

Una prova di precisione ed eleganza

In un’arena che ha visto sfidarsi i profili più promettenti della penisola, Kristjan Nano ha convinto una giuria estremamente rigorosa grazie a un connubio perfetto tra precisione tecnica ed eleganza. Il giovane rappresentante della scuola riccionese ha dimostrato una padronanza impeccabile dietro il bancone, unita a una spiccata capacità narrativa nel valorizzare ogni singolo ingrediente della sua creazione. Nonostante la vittoria sia andata a Ryan Salvatore Vitrano dell'I.I.S. "Antonello" di Messina, il piazzamento di Kristjan tra i primi cinque premiati a livello nazionale certifica il valore di un talento ormai pronto per le sfide del professionismo d'alto livello.

Il plauso della direzione

Ad accompagnare e sostenere lo studente in questa delicata prova erano presenti la direttrice della Scuola Alberghiera I.A.L. di Riccione, Paola Frontini, e il suo docente e accompagnatore, il Maître Dario Di Maria che ha guidato passo dopo passo Kristjan alla vittoria. “Vedere un nostro ragazzo competere con tale sicurezza e maestria su un palco nazionale è una soddisfazione immensa - ha sottolineato con orgoglio Paola Frontini -. Il risultato di Kristjan non è solo un obiettivo personale, ma il frutto di un modello educativo che punta sull'eccellenza e sulla passione. Portare il nome di Riccione ai vertici di un concorso così prestigioso conferma che la formazione di qualità è la chiave per offrire un futuro solido ai nostri giovani professionisti”.

Fucina di talenti sulla Riviera

Il successo ottenuto a Battipaglia riflette una metodologia didattica capace di trasformare l'inclinazione degli studenti in competenze di alto livello riconosciute in tutto il Paese. La Scuola Alberghiera e di Ristorazione IAL si conferma così una vera e propria fucina di talenti, capace di proiettare i propri allievi verso carriere d'élite nel panorama dell'accoglienza. Con questo quarto posto nel Professional Bartender, Kristjan Nano scrive una pagina importante per il suo curriculum e per l'istituto, posizionando la formazione di Riccione tra le eccellenze della futura ospitalità italiana.