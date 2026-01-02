Studenti di Forlì in visita a Riccione per i progetti di orientamento e Piano Estate 2025

15 ragazzi dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Marconi” partecipano a un incontro istituzionale e a attività in spiaggia

Questa mattina la sindaca Daniela Angelini ha ricevuto in municipio 15 studenti di una classe terza dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Marconi” di Forlì, impegnati nei progetti POC Orientamento e Piano Estate 2025 finanziati dalla Comunità Europea.

Una seconda uscita è prevista il 5 gennaio 2026 con il coinvolgimento di altri 15 studenti per un totale complessivo di 30 ragazzi.

Accompagnati dagli insegnanti, gli studenti hanno preso parte all’incontro istituzionale con la sindaca, la dirigente all’Ambiente, Tecla Mambelli e il tecnico comunale esperto in materia ambientale Giorgio Ovani, dirigendosi successivamente in spiaggia.

I progetti POC Orientamento e Piano Estate 2025 mirano a favorire l’orientamento scolastico e professionale degli studenti, l’inclusione e la socialità. Gli strumenti utilizzati comprendono competenze tecnico-scientifiche e lo sviluppo delle soft skill, come comunicazione efficace, problem solving, lavoro di squadra, adattabilità, gestione del tempo oltre all’approfondimento della conoscenza del territorio.

“La collaborazione con le scuole ci permette di unire didattica, sensibilità ambientale e conoscenza del territorio – dichiara la sindaca Daniela Angelini –. L’amministrazione ha sempre posto una grande attenzione alla qualità delle acque del mare e alle politiche ambientali ed è per noi un piacere vedere una scuola forlivese prendere Riccione come esempio, offrendo ai ragazzi l’opportunità di comprendere la complessità della gestione ambientale e dei flussi turistici di una grande città. Esperienze come questa aiutano i giovani a conoscere meglio sé stessi e il mondo che li circonda, supportandoli nelle scelte per il loro futuro.”

Nei laboratori chimici dell’istituto scolastico forlivese verrà effettuata un’analisi delle sabbie attraverso l’estrazione con soluzioni saline. Tutte le analisi avranno esclusivamente finalità didattiche e i risultati saranno utilizzati durante eventi scolastici e open day, favorendo la divulgazione scientifica e l’orientamento degli studenti.