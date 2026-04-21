Studenti e insegnanti dell'istituto Molari premiati: con loro anche l'amministrazione di Santarcangelo

Il premio conferito dall'Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile

Nei giorni scorsi gli insegnanti e gli studenti della classe 3N dell’istituto Molari e l’amministrazione comunale di Santarcangelo sono stati premiati dall’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile, nell’ambito della Settimana della Bioarchitettura 2026.

Il premio nazionale riconosce l’impegno del Comune nel "coinvolgimento attivo delle giovani generazioni nella definizione di strategie urbane, attraverso la promozione di una cultura diffusa della sostenibilità". Il progetto si distingue "per la capacità di attivare percorsi che vedono ragazzi e ragazze come protagonisti del cambiamento e motore di una comunità più consapevole, attraverso iniziative dedicate al mondo scolastico e alla cittadinanza, affiancate da attività formative per i dipendenti pubblici".

L’Aess – associazione senza scopo di lucro per lo sviluppo energetico sostenibile del territorio che vede tra i soci fondatori la provincia e il comune di Modena e la città metropolitana di Bologna – ha dunque ritenuto di premiare il progetto curato e gestito insieme all’architetta Elena Farnè nell’ambito del percorso partecipativo "è futuro presente" elaborato all’interno della cornice del Piano urbanistico generale che ha coinvolto da un lato i ragazzi e le ragazze dell’istituto Molari e dall’altro i tecnici del comune.

Dopo un primo incontro illustrativo con l’assessora Angela Garattoni, i tecnici comunali e la coordinatrice Elena Farnè, nei mesi scorsi gli studenti della 3N dell’istituto Molari sono stati protagonisti di una passeggiata esplorativa finalizzata a “Leggere la città e gli spazi pubblici insieme a docenti ed esperti” e un laboratorio a squadre per “Ripensare la città nel ruolo della Giunta comunale”. I risultati del percorso partecipato sono stati presentati, dagli stessi studenti, nel corso dell’incontro pubblico del 24 marzo nella sala del Consiglio comunale.

Parallelamente, si è tenuto anche il percorso di formazione del Piano urbanistico generale che nel mese di febbraio ha coinvolto ventidue funzionari dell’Ufficio di Piano e dei settori urbanistica, lavori pubblici, edilizia privata, ambiente, mobilità e verde urbano su alcune delle misure innovative richieste dalla legge urbanistica per l’adattamento al clima, la qualità degli spazi pubblici e le infrastrutture per la mobilità sostenibile.

"Ragazzi e ragazze - dichiarano le insegnanti - hanno partecipato con grande entusiasmo al progetto, che gli ha permesso di acquisire un nuovo punto di vista e una grande sensibilità per il patrimonio pubblico e i temi ambientali".

“Un percorso di partecipazione riuscito, quindi, e suggellato proprio dal riconoscimento da parte dell’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile – dichiara l’assessora Angela Garattoni – che ha permesso di diffondere un nuovo approccio allo spazio pubblico, guidato soprattutto dal rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e accessibilità, particolarmente prezioso sia per gli studenti che per i tecnici comunali”.

“Anche la simulazione di un processo decisionale che i ragazzi hanno sperimentato con il laboratorio, è importante per alimentare la consapevolezza sulle modalità con cui si giunge a scelte condivise. Il progetto – conclude l’assessora Garattoni – rientra nell’alveo delle tante iniziative e che Amministrazione comunale e istituto Molari portano avanti insieme mediante una relazione continuativa e strutturata, e che sono possibili proprio grazie al grande spirito di collaborazione che dimostrano dirigente scolastica, insegnanti, ragazzi e ragazze”.