Studenti e trasporto pubblico: ecco come ottenere l’abbonamento gratuito o Under 26

Scadenza 18 dicembre 2025 per la richiesta degli abbonamenti online, con requisiti differenziati per età e ISEE

Con l’avvicinarsi dell’avvio del nuovo anno scolastico è partita la sottoscrizione degli abbonamenti per gli studenti che utilizzano il trasporto pubblico locale per recarsi a scuola, nelle due modalità:

portale Salta Su , per gli abbonati che hanno i requisiti per rientrare nella gratuità offerta dalla Regione Emilia – Romagna;

, per gli abbonati che hanno i requisiti per rientrare nella gratuità offerta dalla Regione Emilia – Romagna; campagna abbonamenti Start Romagna Under 26.

L’offerta di abbonamenti Under 26 si rivolge agli studenti che non sono in possesso dei requisiti per accedere all’agevolazione regionale “Salta su”. Sono dedicati a quanti non hanno ancora computo 27 anni alla data di avvio della validità del titolo di viaggio, hanno durata annuale e consentono di viaggiare con i mezzi del Tpl all’interno delle zone prescelte.

Per l’emissione del primo abbonamento è necessario recarsi presso uno dei Punto Bus di Start Romagna e richiedere la tessera Mi Muovo (moduli scaricabili al link ). Per il rinnovo, invece, è possibile procedere direttamente online ricaricando l’abbonamento

Per tutte le informazioni consultare il sito Start Romagna

Si ricorda, inoltre, che la regione Emilia-Romagna ha confermato anche per l’anno scolastico 2025/2026 l’abbonamento gratuito “Salta Su” a favore degli studenti residenti in Emilia-Romagna che scelgono di andare a scuola utilizzando bus e treni regionali.

L'abbonamento gratuito è rivolto agli studenti delle elementari, medie, superiori e istituti di formazione professionale. Per gli studenti e le studentesse nati nel periodo 2012-2019 e iscritti/e alle scuole primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie inferiori) l'abbonamento è garantito senza alcun limite di reddito.

Per gli studenti e le studentesse iscritti/e alle scuole secondarie di secondo grado (superiori) statali o paritarie oppure agli istituti di formazione professionale, sono richiesti i seguenti requisiti:

data di nascita dal 01/01/2005 al 31/12/2011

al attestazione ISEE 2024 definitiva minore o uguale a 30.000 euro.

La scadenza ultima per le richieste di abbonamento attraverso il portale Salta Su è fissata al 18 dicembre 2025.



