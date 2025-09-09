Stupro di gruppo a Malta: indagati cinque ragazzi italiani

La vittima è una 19enne di Treviso. Uno degli indagati avrebbe ripreso la violenza con il cellulare

Cinque giovani pugliesi, di età compresa tra i 17 e i 19 anni, sono indagati per violenza sessuale aggravata di gruppo ai danni di una 19enne di Treviso. Secondo la denuncia presentata dalla ragazza, lo stupro sarebbe avvenuto a Malta alcune settimane fa, durante una vacanza in cui si trovavano sia la vittima che gli indagati.

Le indagini, coordinate dalla magistratura italiana in collaborazione con le autorità maltesi, avrebbero già raccolto le prime testimonianze. Uno dei ragazzi, secondo l’accusa, avrebbe filmato l’intera aggressione con il proprio telefono cellulare, aggravando ulteriormente la posizione del gruppo.

Parallelamente, un’altra inchiesta scuote il mondo dello spettacolo: la Procura di Roma procede infatti per revenge porn in merito alla diffusione di video intimi rubati a Stefano De Martino. Le immagini sarebbero state ottenute violando le telecamere di sorveglianza della sua abitazione e riprendevano il conduttore in un momento di vita privata.

Le due vicende, pur diverse per contesto, accendono nuovamente i riflettori sul tema della violazione della sfera sessuale e della tutela della dignità delle persone, soprattutto nell’era digitale in cui la condivisione e la diffusione di contenuti sensibili avviene con estrema rapidità e gravi conseguenze per le vittime.