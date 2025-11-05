“Stupro & Stoccolma”: il nuovo lavoro de Lo Spazio Vuoto al Teatro Villa

Sabato 15 novembre a San Clemente debutta lo spettacolo scritto e diretto da Giovanni Luca Valea, dedicato al tema della violenza e della manipolazione psicologica

Sabato 15 novembre, ore 20.45, al Teatro Giustiniano Villa di San Clemente (Sant’Andrea in Casale), va in scena la nuova produzione de Lo Spazio Vuoto dal titolo “Stupro & Stoccolma”.

Lo spettacolo è inserito nel programma delle iniziative della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne che si celebra il 25 novembre.

Stupro e Stoccolma affronta temi di forte impatto psicologico quali la violenza, il potere e la manipolazione psicologica in un contesto/scenario di guerra. Il testo, modulato attraverso una scrittura di forte intensità, quasi spietata, va a esplorare il sottile confine tra vittima e carnefice portando in scena lo “strano” meccanismo della Sindrome di Stoccolma - questa sindrome si manifesta come vera e propria dipendenza psicologia o affettiva da parte della vittima nei confronti del proprio aggressore - e mettendo lo spettatore di fronte all’ambiguità del trauma e della sopravvivenza di quest’ultima (la vittima appunto).

Scritto e diretto da Giovanni Luca Valea, Stupro & Stoccolma fa luce sui tragici effetti della guerra filtrata tramite una drammaturgia essenziale e dal linguaggio che alterna crudezza e lirismo. In altre parole si propone quale esperienza teatrale radicale e perturbante, in linea con la ricerca di nuovi linguaggi e tematiche urgenti della contemporaneità.



