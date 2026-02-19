Successo per il C.T. Novafeltria nel torneo a squadre miste a Viserba

Francesco Moni, Anna Maria Gori, Federico Guidi, Samuele Valentini e Noemi Cupi brillano nei singoli e nei doppi.

Nella competizione TPRA GREEN a squadre miste, disputatosi nello scorso fine settimana a Viserba, tra i Circoli Tennis del Novafeltria, Valmarecchia e Viserba, le giovani leve del C.T. Novafeltria hanno ottenuto un altro successo. La squadra, composta da Francesco Moni, Anna Maria Gori, Federico Guidi, Samuele Valentini e Noemi Cupi, dopo i singoli ed i doppi, con la super visione del Maestro Lino Piscaglia, si è imposta sia con il C.T. Valmarecchia, che con il C.T. Viserba, con il punteggio di 3/2.