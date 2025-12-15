Successo per la festa di fine anno del Tennis Club Riccione nel Parco di Oltremare

170 presenti e raffica di premiazioni. Avanza il 7° Memorial “Piero Serafini”, il torneo nazionale Open maschile dotato di 3000 euro di montepremi

Una festa di straordinario impatto, tra delfini e racchette, che suggella il grande momento del tennis riccionese nell’ambito dello strepitoso andamento del tennis azzurro. Sabato sera al Parco Oltremare è andata in scena la festa del Tennis Club Riccione, che ha visto la partecipazione di ben 170 persone che hanno festeggiato tutti insieme la brillante annata del Club della Perla Verde.

Una serata impreziosita dall’emozionante spettacolo dei delfini, introdotta dai saluti del presidente del Tc Riccione, Moreno Pecci, della sindaca Daniela Angelini, e dell’assessore allo sport del Comune di Riccione, Simone Imola, tutti e tre si sono complimentati per il movimento sportivo e tennistico riccionese che ormai ha raggiunto livelli di eccellenza. Daniela Angelini ha ribadito: “Quello sportivo è un segmento turistico importante, continueremo ad investire sulle strutture”, mentre l’assessore Simone Imola ha ricordato i “30.000 euro stanziati a favore delle associazioni sportive e delle famiglie, è aperto il bando per chiedere il voucher per le attività sportive”.

Il presidente Pecci ha sottolineato la presenza di ben nove giocatori locali che hanno preso parte ai campionati italiani di categoria e le 28 squadre messe in campo nei vari campionati ed ha presentato il team dei consiglieri che hanno contribuito a realizzare la super stagione, quindi il vicepresidente Sandro Marconi, la tesoriera Rossella Pecci ed i dirigenti Massimo Vannoni, Beppe Terenzi, Italo Battarra e Filippo Laghi, sotto la regia di Matteo Bartolini. Poi lo staff tecnico, lo speciale gruppo dei maestri: Fabrizio Serafini, Federica Cerri, Toni Lo Paro, Massimiliano Botticelli, Mauro Casalicchio, Massimo Vannoni e Letizia Migani (assenti giustificati Luca Casanova, Nicolas Spimi, Daniele Sammaciccia e Roccaldo Solimena). Sotto i riflettori sono finiti chiaramente i giocatoti, prima le Ladies, in particolare le Ladies 40 (limitato alle 4.4) che hanno raggiunto la fase nazionale, sono state poi chiamate sul palco le squadre di serie C (due maschili, una neopromossa dalla D1, ed una femminile).

Sul fronte della premiazione per i tornei individuali questi i riconoscimenti: Alessandro Bacchini, campione regionale Under 13, ha partecipato ai campionati italiani ed ha raggiunto i quarti nel Master del Road to Torino, Diletta Sabbioni campionessa regionale Under 14, ha partecipato ai campionati italiani, Vittoria Muratori finalista al Tennis Europe Under 16 di Palermo dove ha vinto il doppio con Gioia Angeli, vice campionessa regionale e in campo nei campionati italiani, Gian Maria Della Rosa vice campione regionale Under 11, quarti di finale ai campionati italiani, in campo nel Master nazionale a Torino, Rachele Gusella per la partecipazione ai campionati italiani ed al master nazionale a Torino, Alessandro Casanova per la partecipazione ai campionati italiani, così come Sofia Sanchi e Ioana Bala. Fabrizio Serafini e Massimiliano Botticelli hanno premiato i bimbi della scuola tennis. Nella seconda parte della serata le altre premiazioni.

I migliori risultati sono la vittoria nel Macroarea della squadra Under 10 mista (Gian Marco Diana e Nicolò Pazzaglini), poi l’Under 12 maschile e femminile, l’Under 14 maschile campione regionale, l’Under 14 femminile, le due squadre Under 16 e l’Under 18 maschile. Premiazione speciale per la maestra Federica Cerri che ha guidato la squadra dell’Emilia Romagna alla vittoria nella Coppa “Mario Belardinelli”.

MEMORIAL SERAFINI Avanza intanto sui campi del Tennis Club Riccione la settima edizione del Memorial “Piero Serafini”, il torneo nazionale Open maschile dotato di 3000 euro di montepremi che si concluderà il 31 dicembre con la finale. Brillano nel tabellone di 3°, tra gli altri, Pietro Corbelli, Tommaso Mandelli, Gabriele Rondinini, Gian Nicola Lonfernini e Gianluca Pagliuca.

Turno di qualificazione: Matteo Silvagni (4.1, n.1)-Alessandro Giannini (4.2) 6-0, 6-2, Daniele Mastromattei (4.1)-Massimo Vannoni (4.1) 6-0, 6-3.

Tabellone di 3°, 1° turno: Yari Mussoni (3.5)-Claudio Sanchioni (4.1) 3-6, 7-5, 11-9, Federico Tacchi (3.5)-Paolo Briolini (4.1) 6-2, 6-3, Federico Romani (4.1)-Mirko Giardi (3.5) 6-4, 1-6, 10-5, Carlo Alberto Gualandri (3.5)-Alessio Simoncelli (4.1) 6-3, 6-0, Paolo Gori (3.5)-Gianmarco Palumbo (4.1) 6-7, 7-5, 11-9, Gianluca Pagliuca (3.5)-Alessandro Mucelli (4.1) 6-4, 2-6, 11-9, Marco Bernardini (3.5)-Andrea Lombardini (3.5) 6-2, 6-4, Giovanni Fabiani (3.5)-Paolo Francolini (3.5) 6-0, 7-5, Gian Nicola Lonfernini (3.5)-Federico Guerra (3.5) 3-6, 6-4, 10-7.

2° turno: Pietro Corbelli (3.5)-Andrea Pacchioni (3.5) 6-2, 6-3, Tommaso Mandelli (3.4)-Nicolò Bollini (3.4) 6-4, 6-1, Gabriele Rondinini (3.4)-Elia Michelangelo Cicognani (3.4) 6-0, 6-1.