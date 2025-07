Successo per la Notte Rosa 2025: da Lego ai concerti all’alba, Bellaria punta sul turismo family

Dal Tango Festival a “Made In Bim”, passando per rievocazioni storiche e appuntamenti sportivi

L'estate è partita in tutta la Romagna con l'evento di punta della Notte Rosa, che ha interessato l'intera costa con eventi e concerti diffusi. Bellaria Igea Marina, fedele al target family, ha dedicato un’intera settimana all'intrattenimento, già a partire da lunedì 16, con appuntamenti a misura di bambino. Spettacoli comici, di magia, clownerie, e marionette – si sono alternati presso i piazzali Alda Merini, Capitaneria di Porto, Kennedy, Marcianò fino a giovedì 19 giugno; la mostra di Lego®, “Eco City Lab”, operativa fino al 27 luglio, ha accolto bambini e famiglie offrendo l’ingresso gratuito Under 12, in occasione della Settimana della Notte Rosa.

Grande soddisfazione dalle parole del Primo cittadino, Filippo Giorgetti: «Una Notte Rosa molto vissuta e partecipata negli eventi da parte dei turisti. Una Notte Rosa ricca di sfumature specialmente riguardo al target di età coinvolte e capace di soddisfare i gusti ed esigenze di tutti: ognuno ha potuto trovare un momento per sé, dagli incontri rilassanti con i concerti all’alba, fino al divertimento e intrattenimento con i Carnevali in Rosa, dj set e le tante offerte family, fino ad arrivare alla grande conclusione del Concerto di Mirko Casadei POPular folk Orchestra presso l’Arena Roma, che ha divertito un pubblico particolarmente eterogeneo»

Molto apprezzato il Carnevale in Rosa che ha sfilato con coloratissimi carri, maschere e animazione di giocolieri e tamburi, nelle serate di venerdì 20 e sabato 21 giugno, raccogliendo un pubblico festoso di bambini lungo Viale Pinzon e Viale Panzini / Lungomare Colombo; contemporaneamente i dj set con gli Space Invaders alla consolle insieme al Vocalist Franky Party, hanno fatto ballare piazzale Kennedy e Alda Merini. Venerdì sera in tanti hanno risposto all’appuntamento presso il porto canale cittadino per assistere al tradizionale Spettacolo dei Fuochi Artificiali, che hanno colorato i cieli di tutta la Riviera Romagnola in una contemporanea coreografia. Anche gli appassionati di musica e benessere sono stati soddisfatti con le numerose proposte di concerti e musica alle prime luci del mattino, tra cui il Concerto di “Darma & Friends” al Polo Est Village e gli incontri con “Speciale - I Suoni del Sole”, edizione speciale, che domenica 22 hanno accolto l’alba con concerti di strumenti ancestrali, eseguiti in contemporanea sui piazzali cittadini, vista mare.

«Bellaria Igea Marina più che una Notte Rosa direi che ha vissuto una Settimana Rosea!» Spiega con il gioco di parole il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi – «Siamo partiti dal lunedì fino al giovedì con gli spettacoli per i bambini e la mostra dei Lego®, che proseguirà fino a fine luglio, per concludere domenica sera con il concerto. I nostri operatori hanno avuto a disposizione gli strumenti per la promozione, consona al nostro target. Questo è del resto il lavoro che Fondazione in concertazione con l’Amministrazione e i propri soci deve produrre.»

Per concludere in bellezza gli eventi targati “Notte Rosa”, domenica sera l’ex Colonia Roma ha riaperto al pubblico alla sua Arena, con il Concerto di Mirko Casadei POPular folk orchestra che ha portato a Bellaria Igea Marina, tutto il suo spirito romagnolo, tipicamente festoso e gioioso, riempendo completamente il giardino interno dell’ex Colonia Roma con un pubblico affiatato che ha cantato e ballato le più famose hit romagnole e grandi successi italiani.

Spiega infine l’Assessore al Turismo, Milena Casali: «La Notte Rosa di Bellaria Igea Marina ha rappresentato al meglio l’essenza e la ricchezza del nostro territorio, valorizzando la tradizione romagnola e le attività dedicate ai più piccoli, pilastri della nostra identità family. Non è mancato il divertimento, elemento imprescindibile per una festa che coinvolge tutta la comunità.»

L’anticipazione della data, scelta per trasformare l’evento in un vero e proprio festival di inizio estate, ha segnato un importante banco di prova. Ora la vera sfida sarà trasformare questa opportunità in valore concreto, con un’attenzione particolare al mercato estero, per ampliare la visibilità e l’attrattività di Bellaria Igea Marina a livello internazionale.

La stagione è ufficialmente partita e promette tanti eventi a Bellaria Igea Marina a partire dall’appuntamento con il Tango per il 15° European Tanto Cup & Festival – 7° Metropolitano Tango Europe, che torna al Palacongressi dal 26 al 29 giugno.

Per chi ama il relax, si riconfermano gli appuntamenti mattutini de “I Suoni del sole “ dal 30 giugno al 22 agosto; novità 2025 la Rassegna musicale “Made In Bim” dedicata alle band bellariesi che si esibiranno sul palco di Piazza Perugia, tutti i martedì sera di luglio e agosto. Tante altre proposte seguiranno come lo Spettacolo pirotecnico musicale di Ferragosto, la sera del 14 agosto; la Messa Rock del 15 agosto ed ancora - “Note di Gusto”, una rassegna dedicata alla musica e street food all’Arena Roma (ex Colonia Roma) per due weekend d’agosto, 16-17-18 e 22- 23-24 agosto.

Non mancheranno appuntamenti con la cultura, lo sport, grandi concerti e rievocazioni storiche - a cura delle numerose realtà cittadine di Bellaria Igea Marina come l’attesissimo Sbarco dei Saraceni; la Beach Run e tanto altro. L’intero programma è sempre sono consultabili sul sito ufficiale promozionale – www.bellariaigeamarina.org