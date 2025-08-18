Successo per Onde di Vino: Bellaria brinda con 15mila partecipanti

Oltre 10mila gli assaggi di vino

Mercoledì 13 e giovedì 14 agosto il Portocanale di Bellaria Igea Marina si è trasformato in una grande vetrina di sapori, musica ed eccellenze enologiche grazie a “Onde di Vino”, l’evento promosso da Fondazione Verdeblu e GM Eventi Group, nato nel 2022 e già diventato un appuntamento di riferimento per l’estate romagnola.

Quasi 15mila persone hanno partecipato alla manifestazione, degustando piatti tipici, ascoltando musica dal vivo e brindando con i vini delle cantine ospiti. Nel corso delle due serate sono stati registrati circa 10mila assaggi di vino e la vendita di 3mila calici.

foto di Alessia Bocchini 1/3 Successivo »

A rendere ancora più gustoso l’evento hanno contribuito tre ristoranti locali: Il Griglificio di Mario, La Piadina di Alessi Barbara e il ristorante Il Veliero, che hanno proposto specialità per accompagnare i calici.

Il programma musicale ha animato entrambe le serate: mercoledì con Dj Less e Daila Vocalist, l’ABC Trio e Igor Minerva; giovedì invece con l’energia dell’Orchestra Marakaibo e le performance di Sax Paglierani e Nicoletta Bassetti.

Grande la partecipazione delle cantine, con un’ampia rappresentanza della Rimini Doc Rebola: Case Mori, Podere Vecciano, Tenuta Santini, Muretti, Fiammetta, Franco Galli, Ottaviani, San Martino, Rocche Malatestiane, Ca' Perdicchi, Pastocchi, Podere dell'Angelo, San Rocco, San Valentino e Tenuta Santa Lucia.

Accanto a loro anche numerose realtà nazionali, tra cui Nero del Bufalo, Case Marcosanti, I Piccoli Vignaioli, Flenghi, Pian dei Vandi, Fattoria Poggio San Martino, Podere Santa Pazienza, Terre di Montebelli, Cesarini Sforza, Berlucchi, Rinaldi, San Patrignano, Fattoria Nicolucci, MasoMartis e Soligo.