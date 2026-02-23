Successo per “Riviera Dream Vision”: ecco gli eventi per l'ultima settimana di febbraio

Circa 900 visitatori per la mostra al Museo della Città di Rimini che celebra il distretto moda romagnolo tra creatività, storia e Made in Italy

Parte con un grande successo di pubblico la mostra Riviera Dream Vision – Itinerari di moda. Storie, Codici, Immaginari: circa 900 visitatori hanno già scoperto l'affascinante allestimento che racconta il distretto della moda romagnolo dagli anni Cinquanta a oggi, attraverso 80 vestiti, 120 calzature, bozzetti, figurini, cartelle colore, campioni tessili, fotografie storiche, materiali editoriali, video di sfilate, filmati d'archivio, memorabilia, opere d'arte, utensili e macchinari storici.

Un percorso inaugurato venerdì pomeriggio, che è anche un viaggio nella storia del Made in Italy più autentico: tra i pezzi esposti spiccano lo stivaletto firmato Giuseppe Zanotti disegnato per Michael Jackson nel video Bad e quello creato per Beyoncé Knowles, il blouson indossato da Andy Warhol per la campagna di J.C. de Castelbajac prodotta da Iceberg nel 2006, e i costumi del Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Creatività, passione, imprenditorialità: tutto ciò che rende grande l'Italia nel mondo.

La mostra apre una settimana densa di appuntamenti culturali, artistici e sociali. Il cuore pulsante della settimana è il Teatro Amintore Galli, che giovedì 26 febbraio ospita la tragedia di Jean Anouilh, Antigone, nell’interpretazione di Roberto Latini, offrendo una riflessione intensa e contemporanea sul conflitto tra legge e coscienza. Per gli amanti della musica, domenica 1° marzo il palco del Galli vedrà protagonista la celebre Misatango di Martin Palmeri, un maestoso concerto che unisce il tango argentino alla musica sacra interpretato da un coro di oltre 400 voci, con l’Orchestra Rimini Classica e il bandoneonista Davide Vendramin, sotto la direzione dell’autore stesso. La danza sarà invece protagonista martedì 3 marzo con una reinterpretazione coreografica di Romeo e Giulietta, a cura della Compagnia Giovani Danzatori Aulòs di Rimini.

Venerdì 27 febbraio, la Biblioteca Gambalunga propone un incontro della rassegna Libri da queste parti, dedicato ai racconti che descrivono il territorio e la storia locale, con Filippo Muratori che dialoga con Emma Neri su temi tra Marche, Romagna e Toscana, mentre ogni giorno nel chiostro della biblioteca è possibile ammirare una nuova installazione di landing art collettiva, Luoghi Maestri, realizzata da un gruppo di adolescenti con materiali di scarto, prodotto di un laboratorio creativo a cura di Alcantara Teatro in collaborazione con Mutoid Waste Company e Anthea, per promuovere la sostenibilità e la cultura del riuso all’interno del percorso divulgativo partecipativo del Piano del Verde Rimini.

Alla Cineteca si tiene l’ultimo appuntamento di "Curatori per un giorno", un evento rivolto agli under 30 che permette ai giovani di presentare pellicole da loro selezionate: Martino Ronchi presenta "O Lucky Man!" di Lindsay Anderson (27 febbraio). Al cinema Fulgor, la programmazione cinematografica si divide tra i classici restaurati, gli appuntamenti domenicali con colazione e film e le serate dedicate ai cortometraggi, mentre al Cinema Tiberio, oltre al teatro dialettale a scopo benefico, martedì 3 marzo verrà proiettata, in lingua originale, la versione teatrale londinese di ‘Dr. Strangelove’, che rivisita il film di Kubrick in modo innovativo.

Sabato 28 febbraio, il Museo della Città ospita un incontro gratuito tenuto dagli studiosi Andrea Romito e Oreste Delucca, che sveleranno i segreti dei colori rinascimentali attraverso tecniche artigiane, materie prime naturali e un'esposizione esclusiva di manoscritti e abiti del XV secolo. L'evento sarà introdotto da Andrea Carloni, presidente dell'Associazione Culturale Imago Antiqua.

Mercoledì 25 febbraio la Natura entra a teatro: CastOro Teatro ospita un evento che unisce la mostra fotografica sulla natura selvatica alla performance musicale e poetica ‘Antropocentrico il male antico’ di Arianna Lanci (anteprima di "Altissime voci") .

Domenica 1° marzo, il Teatro degli Atti dedica il pomeriggio ai più piccoli con lo spettacolo ‘Nel ripostiglio di mastro Geppetto’ di Armamaxa Teatro, che porta in scena le avventure di Pinocchio in una cornice di magia e narrazione, per l’ultimo appuntamento del progetto Sciroppo di Teatro, rivolto ai bambini e alle famiglie. Infine, durante la settimana, il Centro per le Famiglie organizza percorsi di educazione digitale e incontri sulle sfide dell'adolescenza.

Anche questa settimana l'ex Cinema Astoria propone un ricco palinsesto di eventi gratuiti e laboratori che spaziano dal crochet e la roller dance a corsi di pizzica salentina, scrittura creativa e teatro per tutte le età. Mercoledì 25 febbraio, presso la Sala Civica di Miramare, i Nodi Territoriali di Salute promuovono, invece, "Uncinetto e Movimento", un evento gratuito che unisce creatività manuale ed esercizi motori guidati per favorire il benessere e la socialità. Tra le altre attività proposte dai Nodi Territoriali, venerdì 27 febbraio (ore 9.30-11.30) presso il Nodo Marecchiese si tiene l'incontro gratuito "Sostenere chi sostiene", dedicato al supporto psicologico dei caregiver. Queste iniziative si inseriscono in una rete capillare di assistenza che include anche i Centri d'Incontro per la stimolazione cognitiva e il contrasto all'isolamento nelle fragilità mnemoniche.



Sul fronte dell'attualità, giovedì 26 febbraio il Tecnopolo ospita un approfondimento scientifico sulla crisi climatica con il fisico del CNR Antonello Pasini. Inoltre, venerdì 27 e sabato 28 febbraio, l'ISSR Marvelli propone il convegno "Potere e poteri", un approfondimento teologico e interdisciplinare che include una serata pubblica con la giornalista Giuseppina Paterniti presso la Sala Manzoni.

Infine, domenica 1 marzo torna la Sardina Cup del Circolo Velico Riminese, il campionato invernale aperto a ogni tipo di imbarcazione che vedrà sfidarsi equipaggi di ogni livello sulle acque dell'Adriatico con partenza prevista alle ore 10.

giovedì 26 febbraio 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Antigone

Stagione teatrale di prosa e danza 2025/26 - Turno D

Roberto Latini esplora il conflitto eterno tra legge e coscienza, tra ragione politica e principio etico, con la rilettura contemporanea della figura archetipica di Antigone nella versione di Jean Anouilh, ambientata nella Francia occupata e trasformata in una metafora della resistenza.

Ore 21. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 [email protected]



venerdì 27 febbraio 2026

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Libri da queste parti

Continuano le presentazioni di Libri da queste parti, la rassegna della Biblioteca Gambalunga dedicata ai libri che raccontano il territorio e la sua storia. L’appuntamento della settimana:

>venerdì 27 febbraio

Filippo Muratori

‘Sguardi. Orfani, nobili, soldati e pazzi tra Marche, Romagna e Toscana’, Il Ponte Vecchio, 2024

in dialogo con Emma Neri.

Ore 17.30. Ingresso libero. Info: 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it

sabato 28 febbraio 2026

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Tra pigmenti e mordenti. Colori e tecniche tintorie nel Rinascimento Italiano

Un evento dedicato ai colori e alle tecniche tintorie del Rinascimento Italiano, che offre un viaggio nel mondo artistico e culturale dell’epoca.

Organizzato dall'Associazione Culturale Imago Antiqua, l'incontro vede come relatore Andrea Romito, esperto di tintura medievale, che spiega le materie prime naturali utilizzate, come robbia, reseda, guado e allume. Romito illustra come queste sostanze vengono impiegate per ottenere i colori vibranti di dipinti, tessuti e abiti, collegando le ricette storiche alla sapienza empirica delle botteghe artigiane.

L’introduzione all’evento è curata da Andrea Carloni, presidente di Imago Antiqua, che contestualizza il mondo dei colori rinascimentali.

Segue l'intervento di Oreste Delucca, che presenta la sua ultima opera sul guado, pianta fondamentale per la produzione del blu in Europa, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua importanza economica e culturale.

Al termine, i partecipanti possono ammirare una mostra con una copia anastatica del manoscritto "Trattato dell'Arte della Seta" di Firenze del 1489, il "Plictho de l’arte de tentori" (circa 1540), e una selezione di pigmenti grezzi, campionature di filati e ricostruzioni di indumenti del XV secolo, realizzate dal relatore seguendo tecniche e manoscritti dell’epoca.

Ore 16.15 Ingresso gratuito. Info: 349 1456380 www.facebook.com/IMAGOANTIQUA/?locale=it_IT

domenica 1° marzo 2026

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Sciroppo di Teatro

Continua Sciroppo di Teatro®, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, per bambini e famiglie. L’ultimo evento, dal titolo “Nel ripostiglio di mastro Geppetto” di Armamaxa Teatro, si terrà a Rimini domenica 1 marzo: uno spettacolo di narrazione, clown e figura, che racconta le avventure di Pinocchio e il percorso di crescita.

Lo spettacolo è rivolto ai bambin* a partire dai 6 anni.

I voucher sconto sono disponibili negli ambulatori pediatrici e centri per le Famiglie, per biglietti a prezzo ridotto.

Ore 16.30. Ingresso a pagamento. Info: https://teatrogalli.it/news/sciroppo-teatro-2026

domenica 1° marzo 2026

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

La “Misatango” di Martin Palmeri

Al Teatro Galli di Rimini arriva la celebre Misatango del compositore argentino Martin Palmeri, una delle opere contemporanee più eseguite al mondo, capace di fondere la passione del tango con la solennità della tradizione sacra.

Sul palco si esibiranno l’Orchestra Rimini Classica, il bandoneon di Davide Vendramin, il mezzosoprano solista Daniela Bertozzi, sotto la direzione dello stesso Martin Palmeri, con la direzione artistica di Andrea Angelini. A rendere l’evento particolarmente imponente sarà la partecipazione del Coro AERCO, formato eccezionalmente da 430 coristi, provenienti da numerose realtà corali associate.

La Misatango (il cui titolo completo è Misa a Buenos Aires) fonde linguaggi musicali diversi, dando vita a un’esperienza intensa e coinvolgente, in cui il ritmo del tango diventa veicolo di spiritualità ed emozione.

L’evento è organizzato da AERCO – Associazione Emiliano-Romagnola Cori – in collaborazione con il Comune di Rimini, a conferma dell’attenzione condivisa verso la valorizzazione della grande musica e della coralità come patrimonio culturale e sociale.

Lo spettacolo è preceduto da una Masterclass dedicata allo studio approfondito dell’opera con la direzione dello stesso compositore (sabato 28 febbraio dalle ore 14:00 alle 19:00 con prove per coro, solisti e pianoforte al Teatro Tarkovskij e la mattina del 1° marzo).

Ore 18. Ingresso a pagamento, su prenotazione online https://billetto.it/e/misatango-di-martin-palmeri-biglietti-1803925 Info: 347 2573878 www.aerco.academy/misatango

martedì 3 marzo 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Romeo e Giulietta

I giovani e il teatro

Nata nel 2006, la Compagnia Giovani Danzatori Aulòs rappresenta il frutto della quarantennale esperienza nella didattica professionale e formativa della Scuola Aulòs Danza di Rimini.

Romeo e Giulietta è tradotto nel linguaggio coreografico, concentrandosi son solo sulle figure romantiche dei due eroi principali, ma su tutti i personaggi della Verona shakespeariana e delle due Famiglie Montecchi e Capuleti.

Il balletto si sviluppa su alcune scene brevi e momenti di danza di ampio respiro, per far si che il pubblico viva la storia intensamente e ne comprenda ogni passaggio.

Ore 20.30. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 https://teatrogalli.it/eventonew/romeo-giulietta-0







lunedì 23 febbraio 2026

Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Lunedì del cinefilo

Rassegna dedicata ai grandi classici restaurati, un'iniziativa realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna che permette di rivedere capolavori del cinema sul grande schermo.

I prossimi appuntamenti:

>lunedì 23 febbraio ore 21: La Beau Serge - V.O. (1958, Claude Chabrol)

Uno dei primi film della Nouvelle Vague. Un’opera che segna l’inizio di un modo nuovo di fare cinema.

Ingresso a pagamento. Info: 0541 709545 www.facebook.com/cinemafulgor/

fino al 3 marzo 2026

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all'Astoria

Il programma di eventi all’ex cinema Astoria si caratterizza per la sua varietà, offrendo incontri che spaziano dall’artigianato, al movimento, alla narrazione, all’improvvisazione e alle attività creative per bambini. Gli appuntamenti della settimana:

>23 febbraio 18:30 – 20:30 (K)not a crochet club

18:30 – 20:30 Roller Dance - a cura di Roller Dance Rimini

>24 febbraio 17:00 – 19:00 Strani ma veri! - Mulino di Amleto Teatro

19:00 – 21:00 Viaggio di non ritorno - Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

>25 febbraio 15:30 – 19:30 Ognuno ha una storia da raccontare. Atelier di scrittura e teatro - ri.flessi

20:30 – 22:30 Pizzica Salentina - corso di pizzica salentina - Fermento Etnico

>26 febbraio 20:00 – 22:00 Ognuno ha una storia da raccontare. Atelier di scrittura e teatro - ri.flessi

>28 febbraio 16:00 – 17:30 Corpo a corpo - Creta Cesarini

>2 marzo 18:30 – 20:30 Roller Dance - a cura di Roller Dance Rimini

>3 marzo 17:00 – 19:00 Strani ma veri! - Mulino di Amleto Teatro

19:00 – 21:00 Viaggio di non ritorno - Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria?



tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Tornano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum: una piccola sala di 25 posti, dove ogni giorno viene proiettato in loop il documentario ‘La verità della menzogna’, a cura di Gianni Canova e Chiara Lenzi (Italia 2021, 72′), prodotto da Lumière&.Co e Anteo in esclusiva per FM – Fellini Museum Rimini.

Le giornate del martedì alle ore 14, sono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

> martedì 24 febbraio

Fellini e l’ombra di Catherine McGilvray

Ore 14. L’accesso al cinemino è gratuito il martedì dalle ore 14.

Info: 0541 704494/6 http://fellinimuseum.it/

martedì 24 febbraio 2026

Cinema Fulgor, C.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Aperitivo Corto

Al Cinema Fulgor continua la rassegna Cortometraggi al cinema - Aperitivo Corto con proiezioni di cortometraggi di qualità e aperitivi conviviali.

L'evento si configura come un appuntamento che coniuga l'esperienza della visione in sala con un momento conviviale: è previsto un aperitivo prima della proiezione. La rassegna include inoltre, ove possibile, la partecipazione e l'intervento di registi ospiti per un approfondimento sui contenuti proposti.

La programmazione prevede due appuntamenti ogni mese, di martedì.

I corti in programma il 24 febbraio:

>La Soufrière – regia di Werner Herzog. 1977 | 30’ | DE

>Ten Thousand Years Older – regia di Werner Herzog. 2002 | 14’ | DE

Orario: dalle 18:30 alle 20:30 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com



mercoledì 25 febbraio 2026

Sala Civica di Piazza Decio Raggi - Miramare di Rimini

Uncinetto e Movimento

Torna l’appuntamento “Uncinetto e Movimento” a Miramare, promosso dai Nodi Territoriali di Salute. L’iniziativa combina il lavoro manuale all’uncinetto con esercizi guidati da un tecnico motoria, per favorire rilassamento, consapevolezza corporea e benessere, contrastando la sedentarietà. Si svolge nella sala civica di Piazza Decio Raggi ed è aperta a tutti, senza bisogno di esperienza. L’obiettivo è promuovere stili di vita attivi e socialità, attraverso brevi pause attive integrate in un’esperienza creativa e salutare.

Orario: dalle 18.45 alle 20.30. Ingresso gratuito.



mercoledì 25 febbraio 2026

Castoro Teatro, via Del Castoro, 7 – Rimini

Altissime voci – Anteprima

Mostra: La natura entra in teatro. Tra terra e cielo

Performance: Antropocentrico il male antico

Lo sguardo umano che si posa sulla vita della natura selvatica, tra la terra e il cielo, a Rimini.

Questo il tema, la suggestione, il filo conduttore di una mostra fotografica e di una performance musicale e poetica di e con Arianna Lanci.

La mostra collettiva rientra nelle nuove iniziative che si legano ad Altissime voci, Festival Musicale tra Terra e Cielo, a cura di Ensemble Vocale Canòpea, in collaborazione con Lipu Rimini e Monumenti Vivi Rimini. L’inaugurazione della mostra è alle ore 20.15 a CastOro Teatro in occasione dell’anteprima invernale di Altissime voci. A seguire, alle 21, va in scena Antropocentrico il male antico, una performance musicale e poetica con Arianna Lanci (ideazione, testi, voce, immagini), Luigi Pizzaleo (musiche originali, pianoforte, elettronica), Paride Russo (didjeridoo), Ensemble Vocale Canòpea (coro parlato), Dorin Mihai (riprese video e montaggio), Jacopo Benzi (fonico, disegno luci, proiezione).

Info prenotazioni e biglietti: 0541 752056; 3517279633 (WhatsApp) https://www.liveticket.it/ricerca_eventi.aspx?Id=8444 - [email protected]

giovedì 26 febbraio 2026

Sala Uni.Rimini Spa – Piazza Malatesta 30 – Rimini

La crisi climatica recente e le sue tante sfide

Un appuntamento di grande attualità per comprendere le radici profonde delle emergenze ambientali che stanno segnando il nostro tempo. Il Tecnopolo di Rimini ospita il workshop “La crisi climatica recente e le sue tante sfide”, con relatore il professor Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.

L’incontro è introdotto da Anna Montini, Assessora all’Ambiente del Comune di Rimini e docente dell’Università di Bologna.

Pasini illustrerà percorsi concreti per affrontare questa crisi complessa, coinvolgendo scienza, responsabilità collettiva e strategie. L'evento è aperto a tutti e si rivolge in particolare a cittadini, imprese, studenti e istituzioni per rafforzare il dialogo tra ricerca, politica e società su uno dei temi più urgenti per il futuro. Ore 17.30. Info: 0541 21847 www.tecnopolorimini.it



giovedì 26 febbraio 2026

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico

Bubusettete

Laboratori di stimolazioni visive, giochi sonori e tattili. Per genitori in attesa e con bebè fino a 10 mesi.

>Giovedì 26 febbraio ore 10.30

Ingresso gratuito su iscrizione Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini

venerdì 27 febbraio 2026

Centro Sociale Viserba 2000, via Baroni, 9 - Rimini Viserba

Duemila sonorità in Jazz

Rassegna musicale suddivisa in 5 incontri programmati negli ultimi venerdì di ogni mese fino a maggio in collaborazione tra Comune di Rimini e Jazz Feeling, un progetto aggregativo per la creazione di eventi musicali tra Romagna e Marche. Il prossimo appuntamento della rassegna:

>venerdì 27 febbraio con Jazz History

L'ingresso al circolo richiede un contributo di 6 €.

Ore 21 Ingresso a pagamento: 6€ Info: 335 6095117



venerdì 27 febbraio 2026

Cineteca comunale, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Curatori per un giorno

Progetto lanciato dalla Cineteca comunale e rivolto agli under 30 chiamati a scegliere, proporre e raccontare un film che li ha particolarmente colpiti.

Tra le sessanta proposte arrivate alla chiusura della ‘call’, tutte ricche di originalità, qualità e ricerca, la Cineteca ne ha selezionate dieci, valutando quelle ritenute più interessanti e in qualche modo sorprendenti, dando spazio anche a perle conosciute solo dai veri cinefili.

Due gli appuntamenti ogni mese, da ottobre a febbraio, in Cineteca dove il ‘curatore del giorno’ avrà modo di presentare la pellicola al pubblico in sala, spiegando le ragioni che hanno spinto a scegliere proprio quel film tra i tanti.

La rassegna si conclude con O Lucky Man! di Lindsay Anderson (Gran Bretagna/Usa 1973) proposto da Martino Ronchi (venerdì 27 febbraio).

Ore 21 Ingresso libero Info: 0541 704494 www.facebook.com/cineteca.rimini/

venerdì 27 febbraio 2026

Nodi Territoriale di salute Sud Mare, Sud Monte, Marecchiese – Rimini

Percorsi informativi e formativi nei Nodi Territoriali di Salute

Gli operatori dei Nodi Territoriali di Salute Sud Mare, Sud Monte e Marecchiese propongono due percorsi informativi e formativi rivolti a caregivers e a persone che affiancano familiari o amici con condizioni di salute che richiedono supporto. L’appuntamento della settimana:

>venerdì 27 febbraio (9.30 - 11.30)

Significato di aiuto e gestione delle emozioni con la Psicologa di Comunità.

Incontro psicoeducativo dedicato a chi assiste persone in difficoltà. Percorso "Sostenere chi sostiene" – Nodo Marecchiese, presso la sede di Via Perticara, 11.

Inoltre il progetto, dal titolo “A sostegno delle persone con difficoltà di memoria”, integra all’interno dei Nodi una serie di interventi rivolti a persone con demenza o disturbi cognitivi, sia già diagnosticati sia in fase di avvio del percorso diagnostico, e ai loro caregiver. L’obiettivo è costruire una rete stabile e capillare di supporto, favorire le relazioni di comunità e contrastare l’isolamento che spesso accompagna le fragilità cognitive. Cuore del progetto è il Centro d’Incontro, un’attività di gruppo dedicata alla stimolazione cognitiva, alla socializzazione e alle attività espressive, rivolta a persone con difficoltà di memoria o demenza in fase iniziale. Le attività si svolgono con il supporto di operatori esperti e volontari formati, in spazi accoglienti e facilmente accessibili. L’iniziativa è attiva presso il Nodo Territoriale di Salute Sud Mare – Miramare, in Piazza Decio Raggi 1, dove il Centro d’Incontro si svolge tutti i mercoledì dalle ore 9 alle 12.

A partire dal mese di marzo, il progetto si estende anche al Nodo Territoriale di Salute Sud Monte, in via Bidente 1/P, con attività in programma tutti i martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12.15.

Ingresso gratuito. Info: 335 6455985





venerdì 27 e sabato 28 febbraio 2026

Aula Magna dell’ISSR, via Covignano, 265 – Rimini

Potere e poteri. Un contributo della teologia

Un convegno di studi promosso dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro insieme al Coordinamento Teologhe Italiane (Cti),

L’iniziativa rappresenta un passaggio significativo all’interno di un percorso di ricerca avviato lo scorso novembre e si distingue nel panorama teologico italiano per la collaborazione strutturata tra un’istituzione accademica e la principale rete nazionale di teologhe.

Il convegno si articola in due sessioni di approfondimento: “Necessità e rischi del potere” (venerdì pomeriggio) e “Quale potere per favorire le vite?” (sabato mattina), con l’obiettivo di mettere in dialogo studiose e studiosi, presbiteri e laici, studenti e persone interessate. Interverranno, tra gli altri: Marco Casadei, Simona Segoloni, Marcello Neri, Lucia Vantini, Donata Horak, Davide Arcangeli, Emanuela Buccioni, Emilia Palladino, Vincenzo Rosito. Moderano Natalino Valentini e Maria Bianco.

Accanto ai lavori accademici, il programma prevede anche una serata pubblica aperta a tutti, in calendario venerdì 27 alle 20,45 presso la Sala Manzoni in via IV Novembre 35, a Rimini, dal titolo “Potere, informazione e democrazia. Sfidare la crisi guardando al futuro”. Ospite la giornalista Giuseppina Paterniti (già corrispondente Rai da Bruxelles, nonché direttrice del Tg3), in dialogo con la direttrice di Icaro Tv, Simona Mulazzani. Un appuntamento che allargherà la riflessione al rapporto tra informazione, responsabilità e tenuta democratica.

Sarà possibile iscriversi all’intero convegno oppure alle singole sessioni. Per chi non è studente annuale o docente ISSR, è prevista una quota di partecipazione. Il Convegno è accreditato dal Mim e si può quindi usare la Carta docente.

E’ possibile iscriversi entro lunedì 23 febbraio alle ore 13 compilando il modulo a questo link: https://forms.gle/r6jAmW5pc5Pjo3mj7 Possibilità di partecipare anche online.

Info: 0541 751367 www.issrmarvelli.it



domenica 1 marzo 2026

Circolo Velico Riminese, via Destra del Porto,147/A – Rimini

Campionato Invernale Sardina Cup

Regate aperta a tutte le imbarcazioni: ORC, Rating FIV, Monotipi, Open, Vele Bianche.

A cura del Circolo velico Riminese.

Ore 10 Info: 0541 51227 https://circolorimini.altervista.org/index.php/leregate/campionato-invernale-sardina-cup



domenica 1° marzo 2026

Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico

Colazione e film

La domenica mattina continuano “Colazione e film”: i grandi classici uniti al piacere della colazione nell'elegante foyer del Fulgor. Domenica 1° marzo appuntamento con:

>Il Laureato (V.O. sott. ita) – di Mike Nichols

>Fahrenheit 451 (V.O. sott. ita) – di François Truffaut

Orario: colazione alle ore 10; proiezione alle ore 10.30 Ingresso a pagamento

Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com

domenica 1° marzo 2026

Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico

Dom

Un documentario del regista Massimiliano Battistella distribuito da Kama Productions.

Al Cinema Fulgor anteprima del film con ospiti in sala.

Un racconto che intreccia storia personale e collettiva, attraverso immagini d’archivio e testimonianze.

Ore 20.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com



domenica 1° marzo 2026

Rimini, Cinema teatro Tiberio

La vita l’è tott una cumedia

Continua il teatro dialettale con il nuovo spettacolo della Nova Cumpagnia de Borg impegnata nel classico di Guido Lucchini La vita l’è tott una cumedia, vincitrice del primo premio del concorso F.I.T.A (Federazione Italiana Teatro Amatori). Le repliche continuano ogni settimana fino al 13 marzo (calendario completo sul sito www.cinematiberio.it)

Biglietto posto unico numerato € 10, vendita biglietti online o in biglietteria, settimana per settimana. I proventi sono devoluti in beneficenza per le iniziative della Parrocchia di San Giuliano Martire.

Ore 16 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/eventi/lavita/

martedì 3 marzo 2026

Casa Ludica A Good Game Space, via Bramante, 10 (2° piano) – Rimini

Socialmente - Educazione digitale tra social e videogiochi

Il Centro per le Famiglie di Rimini, in collaborazione con la Rete GAP Rimini, propone un percorso formativo intitolato “Socialmente – Educazione digitale tra social e videogiochi” rivolto a genitori, insegnanti ed educatori di bambini dai 6 agli 11 anni. Composto da cinque incontri tematici, il percorso mira a aiutare gli adulti a comprendere il mondo digitale dei minori, evidenziando rischi e potenzialità, e fornendo strumenti pratici per un utilizzo consapevole di social media e videogiochi. Gli incontri si tengono presso la Casa Ludica A Good Game Space a Rimini, fino a maggio e possono essere frequentati singolarmente o tutti insieme. Sono condotti dalla dott.ssa M. Paola Camporesi, psicologa psicoterapeuta e consulente del Centro, e dalla dott.ssa Elena Lucarella, psicologa del Progetto Circolando della Cooperativa Centofiori, operativa all’interno delle Dipendenze Patologiche di Rimini.

La partecipazione richiede iscrizione, contattando il Centro per le Famiglie.

L’appuntamento della settimana:

>martedì 3 Marzo ore 18.00–20.00: Tra adulti e bambin*, emozioni in gioco

Ingresso gratuito su prenotazione. Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/

martedì 3 marzo 2026

Rimini

Adolescenti e genitori: attraversare le fatiche, valorizzare le risorse

Incontri organizzati dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del territorio e l’Associazione Teatrale Alcantara.

Un progetto che si rivolge a genitori, insegnanti ed educatori di ragazze e ragazzi in età preadolescenziale e adolescenziale, con l’obiettivo di offrire spazi di riflessione, confronto e approfondimento sulle trasformazioni che attraversano i giovani e sulle sfide educative che coinvolgono il mondo adulto. L’appuntamento della settimana:

>martedì 3 marzo ore 20:45

Stare bene con gli altri: relazioni, gruppi e isolamento

A cura di Fabiana Mordini, psicologa e mediatrice familiare

Sc. Secondaria di 1° grado A. Bertola, via Euterpe 16 - Rimini

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti

Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/

martedì 3 marzo 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

National Theatre Live: Dr. Strangelove

Spettacolo teatrale in lingua inglese registrato dal vivo a Londra, dinamico adattamento teatrale del capolavoro di Stanley Kubrick “Dottor Stranamore”.

Regia di Sean Foley, con Steve Coogan, Giles Terera, John Hopkins, Oliver Alvin Wilson, Penny Ashmore, Ben Deery, Richard Dempsey, Mabli Gwynne, Mark Hadfield, Tony Jayawardena.

La proiezione è in versione inglese con sottotitoli in inglese.

Ore 20. Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/eventi/ntlive_drstrangelove/

