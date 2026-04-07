“Sudan, un genocidio dimenticato”: Amnesty porta il conflitto al centro del dibattito a Rimini

Sabato 11 aprile alla Sala Pironi un incontro pubblico per approfondire guerra, responsabilità internazionali, traffico di armi e silenzi globali

Amnesty International Emilia-Romagna organizza l’incontro pubblico “Sudan – un genocidio dimenticato. Chi lo combatte e chi lo arma”, in programma sabato 11 aprile alle ore 16:30 presso la Sala Massimo Pironi (Corso d’Augusto 231, Rimini).

Interverranno:

Linda Maggiori, giornalista di Altraeconomia

David Yambio, fondatore di Refugees in Libya.

Modera Iustina Mocanu, responsabile Amnesty International Emilia-Romagna.

Dal 2023 il Sudan è teatro di un conflitto tra esercito regolare e milizie paramilitari che ha causato decine di migliaia di vittime e milioni di sfollati. Nella regione del Darfur si moltiplicano le prove di massacri su base etnica, violenze sistematiche contro i civili e distruzione di intere comunità, in un contesto che numerosi osservatori qualificano come genocidio.

Il conflitto è inoltre alimentato da interessi esterni, tra cui forniture di armi e sostegno politico ed economico, che contribuiscono a prolungare la guerra e a ostacolare una soluzione.

L’incontro intende offrire un momento di approfondimento e confronto su responsabilità globali, silenzi internazionali e ruolo dell’informazione.