Sui bus della Romagna torna la campagna per la donazione di sangue di Avis

Rinnovata la collaborazione con Start Romagna

In queste settimane, a bordo dei mezzi che viaggiano sulle strade della Romagna, sono tornate le locandine che mirano a sensibilizzare i viaggiatori sulla necessità di donare sangue. Avis Romagna e Start Romagna, infatti, hanno rinnovano anche quest’anno la collaborazione, avviata nel 2023, per la campagna di promozione sociale che trasforma i mezzi del trasporto pubblico locale in veicoli di solidarietà, fornendo ai passeggeri tutte le indicazioni utili per questo gesto gratuito, volontario e anonimo. Gli autobus, infatti, sono luoghi in cui quotidianamente si muovono migliaia di persone e, pertanto, rappresentano un potente mezzo per dare visibilità a temi di tale importanza, intercettando un pubblico trasversale.

“A nome dei Presidenti delle Avis della Romagna, esprimo la più ampia soddisfazione per poter proseguire il rapporto di collaborazione con Start per una causa così importante. Questa visibilità sui mezzi pubblici è fondamentale per ricordare che ognuno può fare la differenza”, le parole di Pietro Pazzaglini, Presidente dell’Avis Provinciale di Rimini.

“Rinnoviamo con grande piacere la collaborazione con Avis Romagna - è il commento del presidente di Start Romagna, Andrea Corsini -. Come azienda che fornisce un servizio pubblico abbiamo il compito di assecondare i bisogni della nostra comunità e contribuire a farla crescere. Crediamo infatti nel valore dei nostri mezzi come strumenti di messaggi positivi: lo abbiamo fatto con il bus arcobaleno in occasione della Giornata internazionale della Pace, lo facciamo da alcuni anni per sensibilizzare al contrasto alla violenza sulle donne in occasione della Giornata Internazionale, lo stiamo facendo a Forlì per diffondere cultura grazie al Barocco Bus. Oggi, con ancora più forza, mettiamo la nostra flotta a disposizione di una missione fondamentale come la donazione del sangue, sensibilizzando le viaggiatrici e i viaggiatori sull’importanza di questo gesto di altruismo”.