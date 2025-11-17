Suicidio assistito: addio alle gemelle Kessler: insieme anche nella morte

Ellen e Alice, icone della televisione italiana, sono morte ricorrendo al suicidio assistito in Baviera

Le gemelle Ellen e Alice Kessler, simboli di eleganza e raffinatezza nella televisione italiana degli anni Sessanta, sono state trovate senza vita nella loro abitazione di Grünwald, vicino a Monaco di Baviera. Secondo quanto riportato, le due artiste avrebbero scelto insieme di ricorrere al suicidio assistito, rimanendo inseparabili fino all’ultimo istante, così come lo erano state per tutta la loro vita.

Nate nella Germania dell’Est, le Kessler fuggirono dalla DDR da giovanissime e approdarono in Italia nel 1961, dove conquistarono immediatamente il pubblico grazie a programmi come Studio Uno — celebre la loro sigla “Da-da-un-pa” — e Canzonissima. Con le loro gambe lunghe, la precisione nelle coreografie e uno stile impeccabile, divennero un’icona del varietà italiano, collaborando con grandi protagonisti dello spettacolo come Mina, Alberto Sordi e Raffaella Carrà.

Eleganti, affiatate e profondamente legate, le gemelle vivevano in due appartamenti adiacenti, separati solo da una parete scorrevole. La loro scomparsa segna la fine di un capitolo indimenticabile dello spettacolo italiano e internazionale.