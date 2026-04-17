Sulla Marecchiese spunta l'insegna McDonald's: proseguono spediti i lavori
Il nuovo locale nei pressi del centro commerciale Valmarecchia aprirà in estate
A cura di Redazione
17 aprile 2026 17:02
Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per il nuovo McDonald’s di Villa Verucchio, destinato a sorgere nei pressi del Centro Commerciale Valmarecchia. L’insegna è già stata installata e risulta ben visibile a chi percorre la Marecchiese, segnale che il cantiere sta avanzando secondo programma.
L’apertura è prevista per l’estate. Il ristorante occuperà una superficie di 487 metri quadrati e sarà affiancato dal McDrive, che permetterà di ritirare gli ordini direttamente dall’auto. All’interno dovrebbero trovare impiego circa trenta dipendenti, un incremento occupazionale significativo per la zona.