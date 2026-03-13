McDonald's a Villa Verucchio, dubbi e perplessità: "Farà concorrenza spietata a piadinerie e pizzerie"

Giancarlo Lazzaretti (Movimento 3V): "Darà lavoro a 30 persone? Offre povertà, part-time, turnover spaventoso"

Giancarlo Lazzaretti, consigliere di opposizione del Movimento 3 V, esprime perplessità sull'apertura del nuovo McDonald's sulla via Marecchiese, nei pressi del centro Valmarecchia, mettendo nel mirino le dichiarazioni dell'assessore Maffei. Quest’ultimo ha espresso la convinzione che la nuova attività non rappresenti una forma di concorrenza per gli esercizi già presenti sul territorio. Una posizione che però non trova d’accordo Lazzaretti, sul punto fortemente critico: "Non farà concorrenza alle attività che fanno enogastronomia di alto livello, questo è chiaro, ma vogliamo parlare dei bar, delle pizzerie al taglio, o delle pizzerie normali, delle piadinerie e le gastronomie?". È facile, effettivamente, che i ragazzini possano preferire il panino del McDonald's al cassone romagnolo o alla pizza al taglio. Ma i dubbi di Lazzaretti non riguardano solo gli effetti concorrenziali sulle attività già presenti. Il nuovo fast-food darà lavoro a una trentina di dipendenti, ma, evidenzia l'esponente 3V, "che lavoro è offerto? Se andiamo a vedere, anche a livello nazionale, Mc Donald's offre povertà, part-time e un turnover spaventoso".

L'assessore Maffei ha sottolineato che il fast food sia attrattivo anche per i giovani dei comuni limitrofi della Valmarecchia, affermazione che Lazzaretti contesta: "Opportunità per i giovani? Di ammalarsi, con prodotti ad alto contenuto calorico, di sodio, di grassi. È cibo spazzatura. Che poi nel menù abbiano anche qualcosa che non fa morire, forse il gelato, per carità. Un Comune dovrebbe anche preoccuparsi della salute pubblica". E a proposito di salute, sul tavolo c'è anche il tema dell'inquinamento atmosferico: in questo caso le criticità sono sollevate sulla presenza del McDrive. Come noto, il servizio permette al cliente di arrivare con la propria auto, ritirare i prodotti ordinati e ripartire: "A ridosso della Marecchiese, strada che ha già le sue criticità, e a ridosso di una rotonda, mettere un McDrive significa mettere una fila di auto che si incanala di fronte a questo punto dove viene distribuito il cibo. Ecco, andrei prendere una colonnina di Arpae e vorrei vederne i risultati". In tema ambientale, non è l'unica perplessità di Lazzaretti: "Aprendo un McDonald's, poi, sappiamo benissimo che c'è dietro un'elevata produzione di rifiuti. L'impatto ambientale sarà notevole. L'azienda adotterà la politica di riciclo migliore possibile: nessuno glielo nega. Ma in un paese così piccolo, una realtà così grande porta questo problema". Queste sono le principali critiche che Lazzaretti muove all'apertura del fast food del colosso americano, un'apertura che ha scatenato un grande dibattito anche sui social. L'opinione pubblica, non solo la politica, è divisa.