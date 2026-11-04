NATALE 2026, RIMINI SI ILLUMINA Sulla spiaggia arriva un maxi villaggio tra presepe di sabbia e pista sul ghiaccio

Dal 28 novembre al 17 gennaio il Villaggio di Natale a Piazzale Boscovich. Si parte già il 15 novembre con il percorso luminoso sul lungomare

Dal prossimo 28 novembre la spiaggia libera di Piazzale Boscovich, nella zona del porto di Rimini, si trasformerà nel cuore ‘vista mare’ delle festività natalizie. Selezionato tramite avviso pubblico del Comune di Rimini, prenderà vita un maxi Villaggio di Natale di circa 3.000 metri quadrati. La struttura, interamente al coperto, riscaldata e progettata per la totale accessibilità, ospiterà l’Ice Village fino al 17 gennaio 2027 e il grande Presepe di Sabbia fino al 10 gennaio 2027.

Il Presepe di Sabbia: "The Wall of Life – Il Muro della Vita"

Giunto alla sua 18ª edizione, il Presepe di Sabbia si presenta quest'anno con un tema inedito: "The Wall of Life – Il Muro della Vita". All'ingresso del tendone di 750 mq, i visitatori saranno accolti da una parete di sabbia alta 4-5 metri da cui emergeranno circa 30 sculture (con altezze tra i 2 e i 5 metri) raffiguranti personaggi storici e contemporanei.

Il fulcro dell'opera, che occupa 700 mq, sarà la Natività, affiancata da un omaggio speciale a San Francesco nell'ottavo centenario della morte (1226-2026) con una fedele riproduzione di Assisi. Non mancheranno i riferimenti alla città, tra cui la storica visita del Papa a Rimini dell'agosto 2026. Le opere sono realizzate esclusivamente con sabbia e acqua, senza collanti, da un team di sei scultori di fama internazionale (provenienti da Russia, Bulgaria e Spagna). Durante la prima settimana di apertura, il pubblico potrà eccezionalmente prenotare una visita per vedere gli artisti all'opera. L'esperienza del ‘work in progress’ sarà arricchita da giochi di luci, suoni e una mostra fotografica storica nella biglietteria.

Ice Village: sport, spettacolo e artigianato a due passi dal mare

Il baricentro del divertimento sarà la pista di pattinaggio sul ghiaccio al coperto di 600 mq (20x30 metri), dotata di oltre 700 paia di pattini a noleggio, assistenza dei "maestri pinguini" per i più piccoli e un calendario di serate "On Ice" con dj-set. Sul lato mare, una cupola riscaldata e parzialmente trasparente sarà lo scenario di feste, spettacoli musicali gratuiti e mostre interattive. In tutto il villaggio saranno inoltre attivi "hotcorner" per ristoro e snack.

L'offerta del Villaggio si completa con lo chapiteau bianco e rosso dell'Happy Circus, che proporrà due spettacoli pomeridiani al giorno con gli artisti e i funamboli della Famiglia Medini, e con il tradizionale Mercatino di Natale, una tensostruttura con casette in legno riservata ad artigiani e collezionisti del territorio. A fare da raccordo tra il mercatino e il presepe ci sarà una piazzetta impreziosita da una scultura di sabbia di 4 metri dedicata a un personaggio simbolo di Rimini.

Il Villaggio vede la collaborazione con importanti realtà solidali del territorio, tra cui l'Associazione ISAL (OdV) per la ricerca sul dolore cronico e "Gli Amici del Panda OdV" per la lotta al tumore del pancreas.

“Un Mare d’Inverno 2026-2027”: la spiaggia si accende dal 15 novembre

Ma la magia del Natale si accende sulla spiaggia già dal 15 novembre con “Un Mare d’Inverno 2026-2027”, l’iniziativa curata da Piacere Spiaggia Rimini. Dopo il successo della scorsa edizione, torna dal 15 novembre il percorso luminoso accompagnerà le passeggiate lungo il mare, di giorno e di sera. Per godersi il mare d’inverno saranno inoltre installate 30 panchine. Il 15 novembre sarà inaugurata anche “Spiagge Mobili”, mostra artistica collettiva a cielo aperto curata da Mind Marea in collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini. L’esposizione si snoderà per quasi tre chilometri lungo la duna sopraelevata, dal Bagno 1 al Bagno 63, e accoglierà le opere di 20 artisti selezionati in un dialogo tra arte, paesaggio e contemporaneità. La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 31 gennaio 2027.

Sabato 21 novembre l’accensione de ‘Il Sogno del Natale’ in Piazza Cavour

L’accensione dei 100 chilometri di luci cittadine si terrà sabato 21 novembre nel tardo pomeriggio in Piazza Cavour, cuore delle celebrazioni. La piazza ospiterà uno spettacolo di musica e luce nel segno della festa. Il momento culminante sarà il conto alla rovescia che porterà all’accensione simultanea di tutte le luci delle festività natalizie, da Torre Pedrera a Miramare. Piazza Cavour sarà coperta da un “cielo di luci aeree”, arricchito da lampadari scenografici e da grandi installazioni luminose a terra che faranno risplendere l’albero di Natale centrale. All’Arco d’Augusto, porta d’ingresso alla città, sarà celebrato il tema religioso con un imponente allestimento scenografico della Natività. La grande novità di quest’anno è l’Annunciazione. In Piazza Tre Martiri si rinnova la tradizione con un maestoso albero di Natale alto 18 metri, racchiuso in un secondo albero esterno fatto di luci. I monumenti e i luoghi simbolo della città risplenderanno di riflessi rossi. Torna la cascata luminosa sul grande platano accanto al Teatro Galli. Le luci accenderanno anche le alberature di Piazza Malatesta e la scalinata dell’Arena Francesca da Rimini. Tendine aeree e composizioni natalizie luminose collegheranno le vie principali e trasformeranno l’intero centro storico in una passeggiata scintillante.