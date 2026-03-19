Sulle note di "Luna" l'abbraccio di Rimini a Roberto Lunadei

Scomparso a 42 anni in un incidente sulla Marecchiese, era meccanico nel Motomondiale ed ex pilota: "Una persona speciale, amata da tutti"

Chiesa gremita e grande partecipazione ieri pomeriggio a Vergiano per i funerali di Roberto Lunadei, il 42enne riminese morto venerdì scorso in un incidente in moto. Centinaia tra familiari, amici, appassionati e colleghi hanno voluto rendergli omaggio, riempiendo anche le vie attorno alla chiesa.

Ex pilota e meccanico nel Motomondiale, Lunadei aveva lavorato con il team Italtrans, vincendo il titolo Moto2 nel 2020, e attualmente era impegnato con il team Liqui Moly Dynavolt Intact GP. Presenti, anche se a distanza, alcuni colleghi collegati in streaming.

Durante l’omelia è stato ricordato come «una persona speciale, amata e apprezzata da tutti». Per consentire lo svolgimento della cerimonia, le strade della zona sono state chiuse e organizzati parcheggi e navette.

Particolarmente toccante l’uscita del feretro, accompagnata dalle note della canzone “Luna” di Gianni Togni, scelta dalla madre e dal fratello. Un lungo applauso ha accompagnato il corteo fino alla casa natale e poi verso il cimitero monumentale di Rimini.