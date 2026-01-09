Sulle orme dei minatori: una speciale escursione in Alta Valmarecchia nei paesaggi innevati

Sabato 10 gennaio, con ritrovo allo Spaccio della Miniera a Perticara

Sabato 10 gennaio l’Associazione Minatori di Miniera, in collaborazione con lo Spaccio della Miniera, organizza a Perticara l’evento “Sulle orme dei minatori”, un itinerario sulla neve che ripercorre i sentieri un tempo frequentati dai lavoratori delle miniere della zona.

L’escursione si sviluppa su un percorso ad anello di circa sette chilometri, accessibile anche a chi non è esperto di montagna e ideale per le famiglie. La partenza è prevista per le 9:30 dallo Spaccio della Miniera di Via Crispi 36, a Perticara. I partecipanti attraverseranno luoghi simbolo della storia mineraria locale, dal Villaggio dei minatori al Ponte della Corte, passando per la Strada dei Francesi, la Fattoria, i pozzi Vittoria e Montecchio e il Centro Civico di Miniera, che un tempo ospitava le scuole elementari. L’anello si concluderà attraverso il Percorso Vita, con il rientro previsto intorno alle ore 13 allo Spaccio.

L’iniziativa ha anche un momento conviviale: chi lo desidera potrà partecipare al “Pranzo del Minatore” presso lo Spaccio della Miniera, al prezzo fisso di 20 euro, per condividere la mattinata in un’atmosfera di tradizione e comunità. La partecipazione alla sola escursione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione, soprattutto per il pranzo. Gli organizzatori raccomandano scarpe da trekking adatte ai sentieri innevati.