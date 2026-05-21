“Sulle orme del Santo Marino” da Poggio Torriana a San Marino, tra cammino e "timbri" del pellegrino

Da Gualdicciolo alla Basilica: la lunga giornata dei pellegrini sulle orme del Santo Marino

Seconda tappa, domenica 31 maggio, per la camminata “Sulle orme del Santo Marino”, organizzata dall’associazione “La Genga”. Si parte alle ore 8 dalla località Santo Marino di Poggio Torriana. Prima sosta a Gualdicciolo, dopo 9 chilometri di strada: passato il confine tra Italia e San Marino, verrà apposto il primo timbro della giornata sulla Credenziale del Pellegrino. Qui si potrà fare anche una breve sosta al bar ed accogliere chi vuole affrontare solo la seconda parte del percorso. Alle 10,30 si riparte in direzione della chiesa di Sant’Andrea ad Acquaviva, dove sarà apposto il secondo timbro. Di qui si sale fino alla Baldasserona, presso il Sacello del Santo, terzo timbro. Salendo, si arriva al Santuario della Madonna della Consolazione (chiesa Michelucci) per il quarto timbro. Si continua a salire fino alla chiesa di Sant’Antimo a Borgo Maggiore, quinto timbro. Si affronta poi la famosa Costa dell’Arnella per arrivare alla chiesina del Crocefisso, quindi la chiesa di San Francesco, dentro le mura cittadine, sesto timbro e Attestato. Chi lo desidera, può fare una breve sosta anche al Caffè Titano per il settimo timbro. A questo punto rimane solo l’ultimo tratto, fino alla Basilica, ottavo timbro. Questi timbri vanno ad aggiungersi a quelli della prima tappa (per chi l’ha fatta), per un totale di 13. Da Gualdicciolo a San Marino città sono altri 9 km, per un totale di 18 km e un dislivello di circa 550 metri.