Sulmona: abusi su 12enne e video online. Tre giovani arrestati

I Carabinieri di Sulmona hanno arrestato tre giovani, un 18enne e due minorenni, accusati di aver abusato di una ragazzina di 12 anni e di averne diffuso i video sui gruppi WhatsApp.

Gli indagati sono accusati a vario titolo di reati gravi, tra cui violenza sessuale di gruppo aggravata, atti sessuali con minori di 14 anni, produzione e detenzione di materiale pedopornografico e atti persecutori.

Le indagini sono partite a fine agosto, dopo che la vittima ha denunciato gli abusi subiti, anche di gruppo, con minacce di morte e di diffusione sui social di un video esplicito girato a sua insaputa. Le misure cautelari sono state disposte dai rispettivi giudici dell'Aquila.