Summer Festival 2026 parla cinese: Santarcangelo apre le porte al mondo con la Stradivari Academy

Quattordici concerti e la nuova sfida internazionale

Un cartellone di concerti sempre più ambizioso, una rete di rapporti sempre più internazionale, una collaborazione con la Fuyao University of Science and Technology e il suo fondatore, l’imprenditore filantropo Cao Dewang, che può far decollare la Stradivari international music academy e creare un ponte Santarcangelo-Cina nel nome dell’arte, della musica e della cultura. Con possibili ricadute sull’intero territorio, grazie anche a un coinvolgimento più diretto di Rimini.

Sono passati oltre 10 anni dalla nascita del Campus internazionale di musica organizzato dall’associazione Classic All Music, esperienza che con l’edizione 2025 aveva visto la nascita della Stradivari international music academy rafforzando la collaborazione con gli eredi del Maestro liutaio Antonio Stradivari grazie alla sinergia tra Alberto Casadei e Luca Stradivari, giovane musicista e liutaio che da anni ha istituito un’accademia musicale a Shangai e aveva rilanciato l’importante progetto, unico in Italia, proprio a Santarcangelo.

Ora un ulteriore impulso si è avuto proprio in Cina, dove all’interno della Fuyao University la Stradivari international music academy ha a disposizione un proprio spazio, una seconda sede oltre a quella santarcangiolese, con tanto di teatro d’opera.

Ed è proprio per presentare questa collaborazione e i tanti sviluppi che potrebbero derivarne che lunedì 13 luglio Cao Dewang e una delegazione di imprenditori e musicisti hanno raggiunto Santarcangelo e organizzato insieme all’Amministrazione comunale una due giorni di incontri e visite istituzionali e culturali. Facendo base nella Rocca malatestiana di proprietà di Donna Marina Colonna dei Principi di Paliano, dove hanno pernottato e organizzato un concerto e una cena di gala. Mercoledì 15 luglio, la delegazione raggiungerà poi la Cambridge University per presentare il progetto di scambio culturale internazionale anche in Inghilterra.

Il Summer Festival 2026

Dopo la collaborazione attivata nel 2024 per il concerto di fine Campus musicale nella cornice della Rocca malatestiana e il primo vero cartellone nato lo scorso anno dalla collaborazione fra Classic All Music e Stradivari academy il Summer Festival 2026 porterà a Santarcangelo ben 14 concerti fra venerdì 31 luglio e domenica 23 agosto. La rassegna si svilupperà fra il Teatro Lavatoio, i portici dello Iat per un’incursione a opera di un ensemble di fiati nella serata di giovedì 6 agosto e ovviamente la Rocca, con il concerto finale della Camerata Stradivari diretta da Claudio Casadei. Unico appuntamento della rassegna con ingresso a pagamento, in programma alle ore 18,30 appunto del 23 agosto.

Accademia Stradivari e Fuyao University

Una vera novità di questa stagione è la partnership culturale e commerciale sottoscritta dall’imprenditore Cao Dewang, uno degli industriali e filantropi più rispettati in Cina, e Luca Stradivari per conto dell’omonima Academy. Un accordo che ha per fulcro “la denominazione e programmazione di un prestigioso teatro d’opera all’interno del campus della Fuyao University di Fuzhou che rappresenterà una vetrina permanente dell’eccellenza operistica e teatrale italiana e ospiterà artisti, docenti e studenti della Stradivari academy.

Ambiziosi e molteplici gli obiettivi prefissati: si va dall’organizzazione di un Festival internazionale della musica da svolgersi ogni anno nelle città gemellate di Santarcangelo, Rimini e Fuzhou con concerti di musica classica e contemporanea degli artisti della Stradivari Academy a produzioni congiunte tra istituzioni artistiche italiane e cinesi, masterclass e programmi educativi, pacchetti di turismo culturale destinati ad attrarre visitatori cinesi di alto profilo economico verso Santarcangelo e Rimini.

La cooperazione accademica e artistica mira poi a realizzare programmi di scambio per studenti e docenti, progetti di ricerca congiunti in musicologia e arti performative, percorsi accademici integrati, accademie estive e programmi di residenza artistica.

“Grazie al lavoro prezioso della Classic All Music, il Campus si è affermato negli anni come un evento culturale internazionale pienamente affermato, con giovani di tutto il mondo che raggiungono Santarcangelo per perfezionare la propria formazione musicale. La nascita della Stradivari academy, la prima accademia internazionale che porta avanti l’eredità di Antonio Stradivari nella formazione di giovani musicisti in Italia, aveva già ampliato i confini di tale esperienza che con questa ulteriore collaborazione assume una risonanza globale e apre le porte a una serie di possibili esperienze e scambi incredibili. Senza dimenticare il suo cuore e la sua anima, la nostra città appunto, dove offrirà alla comunità ben 14 concerti di musica classica di alta qualità e quasi tutti gratuiti” commenta il sindaco Filippo Sacchetti.