Summertrade e Tecnopolo di Rimini insieme per una ristorazione sostenibile

La collaborazione con i ricercatori riminesi consente di ottimizzare ingredienti, fornitori e gestione dei rifiuti

La collaborazione tra Summertrade e Tecnopolo di Rimini segna un passo decisivo verso una ristorazione più sostenibile e consapevole, grazie a un innovativo progetto di ricerca applicata basato sull’analisi LCA (Life Cycle Assessment). Per la prima volta, Summertrade dispone di una base quantitativa e comparabile degli impatti ambientali dei propri format, uno strumento scientifico che consente di misurare e migliorare le performance ambientali lungo tutta la filiera — dalla scelta degli ingredienti alla gestione dei rifiuti. Il report LCA diventa così un asset strategico per la divisione commerciale, offrendo ai clienti e ai partner orientati alla sostenibilità risultati ottenuti da un’analisi strutturata in accordo con le norme ISO 14040 e ISO 14044,, trasparenti e verificabili. I risultati ottenuti permettono inoltre di ridefinire le politiche di approvvigionamento, promuovere fornitori virtuosi e pianificare menù a basso impatto ambientale grazie a una nuova matrice prodotti/ricette sviluppata in sinergia con i ricercatori del gruppo di ricerca di Chimica dell’ambiente e dei beni culturali del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” afferenti al CIRI FRAME attivi presso il Tecnopolo di Rimini. Questa collaborazione conferma l’impegno di Summertrade nel rendere la sostenibilità un valore reale e misurabile, e consolida il ruolo del Tecnopolo di Rimini come ponte tra ricerca scientifica e innovazione d’impresa, capace di trasformare i risultati della ricerca in strumenti operativi per la crescita del territorio e del settore agroalimentare.