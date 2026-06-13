Supebike, Bulega da record domina anche a Misano: vittoria in Gara 1

19 vittorie su 19 gare per il pilota riminese

A Misano Adriatico, nel settimo appuntamento del Mondiale Superbike 2026, è ancora una volta Nicolò Bulega a dettare legge. Sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, il pilota di casa si impone in Gara-1 del Gran Premio dell’Emilia-Romagna con un’altra prestazione dominante, proseguendo una striscia di vittorie che assume ormai i contorni del record assoluto.

Il dato è impressionante: 19 gare stagionali e 19 vittorie. Considerando anche la fine della passata stagione, il totale sale a 23 successi consecutivi. Un dominio netto che consolida ulteriormente la leadership del pilota del team ufficiale Ducati Ducati.

La gara si è decisa nelle prime fasi. Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore era stato di Iker Lecuona Iker Lecuona, compagno di squadra di Bulega, ma lo spagnolo è stato subito superato alla curva della Quercia. Da quel momento il leader del Mondiale ha imposto il proprio ritmo, costruendo progressivamente il vantaggio fino al traguardo.

Il distacco finale parla chiaro: 6,1 secondi su Lecuona, secondo classificato. Alle loro spalle completa il podio Yari Montella Yari Montella, protagonista di una prova solida che conferma il suo buon momento di forma.

Ai piedi del podio chiude quarto Axel Bassani Axel Bassani con la Bimota, seguito dal britannico Alex Lowes Alex Lowes, anch’egli su Bimota. Sesto posto per Alberto Surra Alberto Surra su Ducati, davanti ad Andrea Locatelli Andrea Locatelli su Yamaha.