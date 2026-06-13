Superbike a Misano, Bulega domina il venerdì

Apertura dell’Emilia-Romagna Round al WorldSBK: Superpole e prime prove

Il weekend dell’Emilia-Romagna Round del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike è entrato nel vivo. A Misano World Circuit è stata una giornata ricca sia in pista sia fuori, in attesa del sabato che assegnerà i primi verdetti.

In Superbike Nicolò Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) è stato protagonista del venerdì con i migliori tempi in entrambe le sessioni davanti al compagno di box Iker Lecuona. Terzo tempo per Yari Montella (Barni Spark Racing Team).

In Supersport la Tissot Superpole ha visto imporsi Can Oncu (Pata Yamaha Ten Kate Racing) davanti ad Albert Arenas (AS Blu Cru Racing Team) e Valentin Debise (Eastroc ZXMoto Evan Bros Factory).

Ad aggiudicarsi la Tissot Superpole della Sportbike è David Salvador (Team ProDina Kawasaki XCI). Dietro di lui la wildcard Filippo Bianchi (Team MMP Velocita) e Matteo Vannucci (Revo-M2).

È Paola Ramos (Klint Racing Team) a conquistare la pole position nel Campionato del Mondo Femminile FIM. Alle sue spalle Maria Herrera (Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR) e Beatriz Neila (Ampito Crescent Yamaha).

Programma del Wdw 2026

Dal Paddock Show dell’Emilia-Romagna Round è partito ufficialmente il countdown per il World Ducati Week 2026, un’edizione speciale che celebrerà i 100 anni della Casa di Borgo Panigale. Ad alzare il sipario sull'edizione del Centenario, in programma a Misano World Circuit dal 3 al 5 luglio, è stata la presentazione moderata da Edoardo Vercellesi e Michael Hill, tra le voci più autorevoli e riconoscibili del Campionato Mondiale SBK, che insieme a Patrizia Cianetti - Global Marketing and Communication Director di Ducati - hanno presentato i principali appuntamenti di un'edizione che porterà in scena il meglio dell'universo Ducati: competizioni, esperienze di guida, storie di vita, novità di prodotto, parate di moto, sessioni di incontro con i piloti, serate animate e tante altre iniziative.

Ad affiancarli i piloti Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Michele Pirro e i ducatisti del Mondiale Superbike, a cominciare dal leader del campionato Nicolò Bulega.

Tra gli appuntamenti più spettacolari la quarta edizione della Lenovo Race of Champions, pronta a regalare duelli serrati fino all'ultimo sorpasso.

Il ricco programma della tre giorni vedrà il coinvolgimento di tutto il territorio, con iniziative nei Comuni di Misano Adriatico, Cattolica, Riccione e Rimini.

Civ racing night

Con lo svelamento del poster firmato Drudi Permormance è stata lanciata nel tardo pomeriggio di ieri, al Centro Tecnico FMI nella MWC Square, la Racing Night, evento di punta del Campionato Italiano Velocità, giunto alla sesta edizione. L’evento 2026 si terrà sabato 25 luglio, all’interno del Round Bardahl. A sfidarsi in pista saranno ancora i piloti di Supersport e Superbike, con 60 moto in griglia divise appunto tra le due categorie.

Tanti gli ospiti intervenuti alla presentazione, a cominciare dal Presidente FMI Giovanni Copioli, accanto al sindaco di Misano Fabrizio Piccioni, al Managing Director di Misano Andrea Albani, nonché al Coordinatore Direzione Sportiva FMI Simone Folgori. Assieme a loro, presenti alcuni dei protagonisti del Campionato: Alessandro Delbianco, Michele Pirro e Kevin Zannoni. I piloti hanno sottolineato l’emozione e il divertimento suscitati dalla gara in notturna, oltre alla riuscita dell’evento, unico nel suo genere.

Nel corso della conferenza sono state anticipate alcune delle iniziative pensate per il pubblico, come il biglietto serale.

La mototerapia

Il rumore delle moto e l’adrenalina della velocità hanno dato vita ad un pomeriggio di divertimento per 35 bambini e ragazzi diversamente abili grazie alla mototerapia, l’iniziativa con cui da 10 anni il team 3zero3 Racing Team e il campione Manuel Reggiani regalano sorrisi nel segno dello sport e dell’inclusione. Nella MWC Square i ragazzi sono potuti salire in sella a moto e quad accompagnati da piloti professionisti.

Domani mattina, alle 10:30, alla presenza del Presidente della Regione Emilia – Romagna Michele De Pascale è in programma l’inaugurazione dell’ultimo step della MWC Square e, nell’occasione, ci sarà il taglio del nastro alla sede dell’ITS Maker Academy negli spazi sotto la tribuna C che ospitano il corso “Sport & Electric Motorcycle”.

Sempre domani, al termine della giornata in pista, l’azione si sposterà all’Arena 58 per la gara in notturna del Campionato Italiano Flat Track organizzato dal Moto Club Misano in collaborazione con la FMI, Comune di Misano Adriatico e Visit Misano. Le prove inizieranno alle 16:30, mentre lo start ufficiale è fissato alle ore 20:00.

Programma in pista

09:00 09:10 WorldWCR Warm Up

09:20 09:30 WorldSPB Warm Up

09:40 10:00 WorldSBK Free Practice 3

10:10 10:20 WorldSSP Warm Up

11:15 11:30 WorldSBK TISSOT SUPERPOLE

12:00 WorldWCR RACE 1

13:00 WorldSPB RACE 1

14:00 WorldSSP RACE 1

15:30 WorldSBK RACE 1

16:45 V2 Future Champ Ducati Academy RACE 1

Biglietti

I biglietti per assistere all’evento sono in vendita sul sito Ticketone.it. Con i biglietti di Tribuna Centrale e Tribuna A, B e C e Prato 2 è possibile accedere gratuitamente alla grande area paddock e vedere da vicino i piloti del WorldSBK.

Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti alle casse del circuito, aperte nelle tre giornate dell’evento.