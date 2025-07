Superbike a Misano, in Gara 1 Razgatlioglu precede Bulega

Bimota a un passo dal podio con Alex Lowes, quarto dietro a Petrucci

Tanto pubblico a fare da cornice al sabato dell’Emilia-Romagna Round del WorldSbk e ad applaudire alla vittoria di Toprak Razgatlioglu (Rokit Bmw Motorrad WorldSBK Team), che si prende Gara 1 davanti a Nicolò Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) e a Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team). Il leader del campionato nella Superpole del mattino era riuscito a centrare il primo posto con il crono di 1’31”618, nuovo record della pista, salvo poi finire sotto investigazione ed essere retrocesso in seconda fila.

La Superpole aveva sorriso anche ad Axel Bassani (Bimota by Kawasaki Racing Team), capace di riportare la Casa riminese in prima fila dopo 36 anni, ma poi incappato in una caduta dopo pochi giri. Bimota, comunque, ad un passo dal podio con Alex Lowes, quarto dietro a Petrucci.

In Gara 1 del WorldSSP Stefano Manzi (Pata Yamaha Ten Kate Racing) ha centrato il quarto successo stagionale al termine di una grande rimonta, partita dalla quarta fila. Alle spalle del pilota di Santarcangelo il rookie Jaume Masia (Orelac Racing VerdNatura) e Can Oncu (Yamaha BLU CRU Evan Bros Team).