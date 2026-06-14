Superbike, Bulega inarrestabile: vince anche gara 2 a Misano

Per il riminese 24 vittorie di fila, 20 in stagione

A Misano è ancora monologo di Nicolò Bulega, che firma la ventesima vittoria stagionale - sono 24 considerando anche il finale della passata stagione - e consolida ulteriormente una leadership ormai fuori scala nel mondiale Superbike. Gara 2 non lascia spazio a interpretazioni: ritmo imposto dall’inizio alla fine e margine netto su tutti gli inseguitori.

Alle sue spalle chiude secondo Iker Lecuona, autore di una partenza convincente ma costretto a cedere dopo pochi giri al passo insostenibile del leader. Lo spagnolo conferma comunque un piazzamento importante che gli permette di restare stabilmente nella parte alta della classifica generale.

Terzo gradino del podio per Yari Montella, che approfitta anche degli episodi alle sue spalle: la caduta di Axel Bassani mentre occupava la terza posizione apre infatti la strada al podio dell’italiano, in una gara segnata da diversi colpi di scena.

Gara complicata per il resto del gruppo di vertice: fuori per caduta il campione del mondo Alvaro Bautista, mentre si registra il ritiro per infortunio di Miguel Oliveira, che condiziona ulteriormente gli equilibri della corsa.

Completano la top 10 Mackenzie, Surra, Locatelli, Gardner, van der Mark e il secondo Lowes, in una gara resa selettiva da passo gara e gestione gomme.