Supercoppa, Bologna in finale: Inter battuta 4-3 ai rigori

Rossoblù attesi dal Napoli a Riad. Torna la Serie A con Juventus-Roma e Lazio-Cremonese

Il Bologna conquista una storica finale di Supercoppa battendo l’Inter ai calci di rigore nella semifinale disputata a Riad. Dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari, la squadra di Thiago Motta si è imposta 4-3 dal dischetto, approfittando degli errori nerazzurri che hanno condannato l’Inter all’eliminazione.

La gara si era sbloccata con il gol di Thuram, che aveva portato avanti i campioni d’Italia. Il Bologna ha però reagito con personalità, trovando il pareggio grazie a Orsolini su calcio di rigore. Nei tiri dagli undici metri decisivi gli uomini di Inzaghi hanno sbagliato tre conclusioni, spianando la strada al successo rossoblù.

Lunedì il Bologna affronterà il Napoli nella finale di Supercoppa. I partenopei avevano superato il Milan nella prima semifinale, in una sfida che ha lasciato strascichi polemici: il club azzurro ha infatti accusato l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri di aver insultato pesantemente Oriali con espressioni offensive e reiterate.

Intanto torna protagonista anche la Serie A. Oggi sono in programma due anticipi della 16ª giornata: alle ore 18 si giocherà Lazio-Cremonese, mentre alle 20.45 riflettori puntati sul big match tra Juventus e Roma.