SuperEnalotto, doppia vincita in Emilia-Romagna: premio anche a Morciano di Romagna

Nel concorso del 12 maggio centrati due “5” da oltre 32mila euro ciascuno: una delle vincite registrata a Morciano di Romagna

Festeggia L’Emilia-Romagna grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 12 maggio 2026, nella regione sono stati realizzato due “5” da 32.488,67 euro ciascuno, per un valore complessivo di oltre 64mila euro. Una vincita è andata a Piacenza; l’altro premio è andato a Morciano di Romagna presso il “Tabacchi Gabri” in Via Diaz, 26.