Superstrada per San Marino, pioggia di verbali: il primato regionale spetta a Coriano
la mappa delle multe in Emilia-Romagna e nel Riminese
Nel 2025 il Comune di Rimini ha incassato 9,9 milioni di euro dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, pari a circa 66 euro per residente. Un dato che colloca la città al quinto posto in Emilia-Romagna per introiti complessivi.
In cima alla classifica regionale si conferma Bologna con oltre 27 milioni di euro, mentre per incasso pro-capite guidano Modena e Ravenna con circa 75 euro a cittadino. All’ultimo posto Forlì, con 26 euro pro-capite.
I dati emergono dall’osservatorio Facile.it su base Siope, aggiornati a marzo 2026.
Focus provincia: spicca Coriano
Allargando lo sguardo alla provincia riminese, il caso più evidente è quello di Coriano: a fronte di poco meno di 10.500 abitanti, il Comune ha incassato 2,5 milioni di euro, con un record di 239 euro pro-capite. Un risultato influenzato con ogni probabilità dagli autovelox lungo la superstrada per San Marino.
Numeri elevati anche a: Riccione: 4,3 milioni (125 euro pro-capite), Misano Adriatico: 1,65 milioni (116 euro pro-capite)
Più contenuti gli incassi a: Cattolica: 959 mila euro (57 euro pro-capite), San Giovanni in Marignano: circa 100 mila euro (10,6 euro a residente)
Mancano ancora alcuni dati rilevanti, tra cui quelli di Santarcangelo e Bellaria Igea Marina, che negli ultimi anni ha superato i 2 milioni di euro annui.
Vincoli di legge
Va ricordato che almeno il 50% dei proventi delle multe deve essere reinvestito obbligatoriamente dai Comuni in sicurezza stradale, tra manutenzioni, segnaletica e controlli.