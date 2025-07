Sustainability Tour: la Piadina Romagnola IGP tra gusto e natura

Dal Bagno Tiki 26 un percorso tra ristobar, erbe spontanee e sapori autentici per celebrare la cultura romagnola

Il prossimo 29 luglio prenderà il via l’ultima e attesa edizione del Sustainability Tour, un viaggio tra gusto, natura e consapevolezza, con al centro la Piadina Romagnola IGP, simbolo autentico della Romagna e portabandiera della sostenibilità alimentare.

L’evento, promosso dal Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola, partirà alle ore 15:00 dal Bagno Tiki 26 di Rimini e si snoderà lungo un tour in bicicletta di 12 tappe, toccando le località costiere di Rimini, Torre Pedrera e Viserbella. Quest’anno i partecipanti faranno sosta presso i ristobar del Consorzio Ristobar Spiaggia Rimini di Confesercenti che hanno scelto di servire la Piadina Romagnola IGP.

Durante il percorso verrà distribuita una guida pratica alle erbe spontanee romagnole, un tuffo nella tradizione rurale che rivive nel presente e, a completare il kit, due sacchetti di semi per coltivarle a casa, sul balcone o in giardino, trasformando ogni gesto quotidiano in una scelta sostenibile. Tra le erbe protagoniste, il crescione, dal sapore fresco e pungente, e gli stridoli, dal gusto delicato e inconfondibile, chiamati così per il rumore che emettono se strofinati tra le dita. Ingredienti semplici, tipici dei tradizionali ripieni e che celebrano la biodiversità locale, valorizzando la Piadina Romagnola IGP come alimento sostenibile, stagionale e a chilometro zero.

Il tour si concluderà intorno alle ore 18:00 con il rientro al Bagno Tiki 26 per un momento conviviale, durante il quale il Consorzio consegnerà un riconoscimento speciale al loro ristobar, primo in Italia ad aver ottenuto la certificazione IGP per la Piadina Romagnola, testimonianza concreta dell’impegno verso la qualità certificata.

L’iniziativa del Sustainability Tour si inserisce nel progetto europeo "Choose The European Friendship: Piadina Romagnola IGP", sostenuto dall’Unione Europea e dal Consorzio stesso. Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare la certificazione IGP e promuovere la Piadina Romagnola IGP in Italia e Germania, attraverso azioni mirate a raccontarne origine, storia e tradizione, espressione dei valori europei di qualità, autenticità e sostenibilità.

In un tempo in cui i turisti cercano esperienze autentiche, il Sustainability Tour rappresenta un’occasione concreta per raccontare, vivere e promuovere la Piadina Romagnola IGP in una chiave moderna, un modello di turismo esperienziale attento all’ambiente, rispettoso della tradizione e capace di unire passato e futuro, gusto e consapevolezza.