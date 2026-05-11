Sustainable Economy Forum 2026: a San Patrignano il confronto su Europa, industria e sostenibilità

Confindustria e San Patrignano riuniscono istituzioni, imprese e mondo scientifico per discutere transizione energetica, innovazione, infrastrutture ed economia circolare in uno scenario globale complesso

Per un’Europa competitiva e sostenibile che assuma un ruolo attivo all’interno di uno scenario internazionale segnato da guerre e instabilità. Questo il tema che caratterizzerà il dibattito dell’ottava edizione del Sustainable Economy Forum, organizzato da Confindustria e San Patrignano, in programma giovedì 14 maggio 2026 all’interno della comunità, a ingresso gratuito (per iscrizioni https://www.forumsanpatrignano.org/it/iscrizione/).

Il forum, nato con l’obiettivo di creare uno spazio di dialogo e confronto tra istituzioni, imprese, comunità scientifica e società civile, vuole offrire un’occasione di condivisione di esperienze, buone pratiche e progetti innovativi, stimolando la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti e favorendo lo sviluppo di soluzioni concrete capaci di generare valore economico e sociale. Durante i lavori si approfondiranno le strategie necessarie per favorire la transizione industriale e digitale, l’adozione di modelli di economia circolare e la diffusione di tecnologie sostenibili, valorizzando le opportunità offerte dalla ricerca e dall’innovazione. Al contempo, il Forum intende promuovere la qualità urbana, attraverso la progettazione di città più vivibili e resilienti, spazi abitativi sostenibili, mobilità intelligente e servizi integrati per i cittadini. L’obiettivo ultimo del Forum è trasformare idee e proposte in azioni concrete, generando piani operativi, partnership strategiche e strumenti pratici che possano essere implementati a livello locale ed europeo.

Ad aprire la giornata, Letizia Moratti Co-Fondatrice della Fondazione San Patrignano, Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria, e un video messaggio di Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo. Intervento di primo piano sarà quello di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, che porterà il suo contributo sulle strategie che il governo sta portando avanti. Il tema dell’energia con focus su fonti alternative, nucleare, decarbonizzazione e investimenti sarà poi trattato da Giovanni Arcoleo, country Manager Energia Italy & Egypt di Acciona, Aurelio Regina, delegato per l’Energia di Confindustria, Paolo Scaroni, presidente Enel, Agostino Scornajenchi, amministratore delegato e direttore generale Snam.

Nella tavola rotonda sul tema infrastrutture e mobilità si parlerà di corridoi europei fisici e digitali, mobilità intelligente e logistica sostenibile e a farlo saranno Mariarosa Baroni, presidente NGV Italy, Leopoldo Destro, delegato di Confindustria ai trasporti, logistica e industria del turismo, Felipe Morgulis, president of UPS Healthcare Logistic and Distribution, e Francesco Nonno, presidente di FTTH Council Europe.

Il pomeriggio si aprirà con l’intervento in collegamento di Roberto Viola, Director-General, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, European Commission.

A seguire si parlerà di innovazione industriale e policy per la competitività si confronteranno Augusto Ciarrocchi, presidente di Confindustria Ceramica, Fabio Faltoni, presidente di Confindustria Dispositivi Medici, Fabio Giambelli, amministratore delegato di DOW, e Marco Nocivelli, vice presidente per le Politiche Industriali e il Made in Italy di Confindustria. A fare un focus sul tema dell’ automotive sarà invece Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo Brembo.

Nel panel dedicato alla finanza si parlerà di investimenti, credito e strumenti per la crescita sostenibile con Angelo Camilli, vice presidente per il Credito la Finanza e il Fisco di Confindustria, Alessandro Carano, managerial adviser della Banca Europea per gli Investimenti, Luca D’Agnese, direttore investment technology strategy di CDP Equity, e Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche, Divisione Banca dei Territori, Intesa Sanpaolo e Carlo Germano Ravina, managing director di Nova Capital

A parlare di qualità urbana attorno ai temi di casa, verde urbano, servizi integrati e rigenerazione urbana saranno Giuseppe Amitrano, founder e group CEO di Dils, Gabriele Buia, delegato Confindustria per il Piano Casa, Maurizio Marchesini, presidente di Assoclima, Giovanna Ricuperati, presidente Confindustria Bergamo, e Andrea Rustioni, amministratore delegato di IGP Decaux.

A dialogare attorno ai temi più pertinenti all’economia circolare come riduzione rifiuti, riciclo e nuovi modelli di business sostenibili prenderanno parte Catia Bastioli, amministratrice delegata di Novamont, Camilla Colucci, co-fondatrice e ceo di Circularity, Simona Fontana, direttrice generale CONAI, e Marco Piccolo, del gruppo tecnico ambiente e sostenibilità di Confindustria.

Per il quarto anno consecutivo, all’interno dell’evento, E4Impact assegnerà il Gian Marco Moratti Award a quelle imprese africane che, attraverso modelli innovativi e soluzioni concrete, contribuiscono in modo misurabile al raggiungimento di uno o più obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

A concludere i lavori saranno Letizia Moratti e Angelo Camilli, vice presidente Confindustria.

L’intero forum sarà moderato da Luca Orlando, giornalista del Il Sole 24 Ore.

Il Sustainable Economy Forum 2026 è promosso da San Patrignano e Confindustria con Intesa Sanpaolo quale partner istituzionale e Audi main partner. Brembo, Conai, Enel, Gruppo Il Sole 24 Ore, IgpDecaux e Snam sono i top partner, mentre 4.Manager, A2A, CDP, Cersaie-Bologna, Dils i partner. Si ringrazia per la donazione all’evento NovaCapital. Con la partecipazione di E4Impact Foundation.