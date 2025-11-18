Suv contro utilitaria a Milano: indagati entrambi i conducenti per omicidio stradale

Il 19enne Pietro Silva Orrego ha perso la vita nello scontro all’alba in viale Testi. Positivi ad alcol e droga sia il 23enne alla guida del Suv sia il 32enne dell’Opel Corsa

Sono due gli indagati per l’ipotesi di omicidio stradale in relazione al grave incidente avvenuto domenica all’alba in viale Fulvio Testi, a Milano, in cui ha perso la vita il 19enne Pietro Silva Orrego.

A risultare iscritti nel registro degli indagati sono il 23enne che guidava il Suv su cui viaggiava la vittima e il 32enne conducente dell’Opel Corsa coinvolta nello scontro.

Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, entrambi i conducenti sono risultati positivi ai primi test sulle sostanze: il 32enne aveva già dato esito positivo al pre-test per l’assunzione di droga, mentre il 23enne, stando alle prime analisi ora emerse, sarebbe risultato positivo sia all’alcol sia agli stupefacenti. Gli esiti definitivi dovranno essere confermati dagli approfondimenti tossicologici.

Dalle prime valutazioni sulla dinamica dello schianto, il Suv procedeva a una velocità molto elevata poco prima dell’impatto. Saranno le indagini, insieme alle verifiche sui rilievi stradali e ai test tossicologici completi, a chiarire le responsabilità precise dei due automobilisti.