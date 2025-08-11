Suv fuori controllo centra il monumento di Don Giussani al centro della rotonda

Incidente ieri all’alba a Rimini: 55enne ricoverato per controlli e sottoposto a test per alcol e droga

Un 55enne di Rimini ha perso il controllo del suo Suv all’alba, finendo contro la scultura di Don Giussani al centro della rotonda tra via della Fiera e via Monte Titano. Nessun altro veicolo coinvolto; l’uomo, non gravemente ferito, è stato portato all’ospedale per controlli. In corso accertamenti su eventuale uso di alcol o droga.