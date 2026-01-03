Suv investe e uccide un 49enne nel Lodigiano: arrestato un 52enne per omicidio volontario

Vittima e automobilista avevano un passato di litigi: l’ultima lite poco prima dell’investimento mortale

Un uomo di 52 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario dopo aver investito e ucciso, alla guida di un Suv, un 49enne nel Lodigiano. Nell’episodio sarebbe rimasta illesa una terza persona presente sul luogo dei fatti.

Secondo i primi accertamenti, tra la vittima, l’automobilista e un’altra persona coinvolta esisteva un lungo passato di contrasti. I tre, infatti, erano già stati protagonisti in passato di denunce incrociate, legate in particolare a questioni di parcheggio nella stessa via in cui si è verificato l’investimento mortale.

Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, l’ultima lite tra le parti sarebbe avvenuta poco prima del tragico episodio. Dopo l’arresto, il 52enne verrà trasferito nel carcere di Lodi.

La convalida dell’arresto è prevista per lunedì, mentre per la prossima settimana è stata disposta l’autopsia sul corpo della vittima, al fine di chiarire con precisione le cause del decesso.