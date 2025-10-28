Sventata la truffa del finto carabiniere in Romagna

L'anziana non ci casca e fa arrestare la coppia di malviventi

Dopo aver colpito nel Bolognese, hanno tentato il bis in Romagna, ma l'anziana forlivese presa di mira, che in passato aveva già sventato simili truffe, non ha abboccato. La squadra mobile di Forlì ha arrestato due giovani per tentata truffa aggravata e ricettazione.

Come riporta l'Ansa, la donna è stata contattata da un uomo che, qualificandosi come carabiniere, ha chiesto di poter visionare i suoi gioielli per delle indagini in corso. La donna ha subito avvisato la polizia e così è scattata la trappola. Quando il finto carabiniere si è presentato, l'anziana ha sì consegnato un sacchetto di preziosi, ma il malvivente stato subito bloccato dagli agenti, che hanno arrestato anche il complice che attendeva in auto. Nel corso della perquisizione sono stati trovati altri monili e preziosi che erano stati sottratti nella mattina stessa a Bologna. Il giudice ha convalidato i due arresti, disponendo la custodia cautelare in carcere per uno e la misura dell'obbligo di dimora a Napoli e di presentazione alla Polizia per l'altro.