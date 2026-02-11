Svolta Aeroporto: la Regione cancella la tassa d'imbarco. Così Rimini spicca il volo

Addio alla "Council Tax": piano regionale per nuovi voli e scali competitivi

La giunta regionale ha avviato l’iter per una nuova legge su trasporti e logistica, presentata in commissione Territorio e Ambiente, che punta a mettere in rete gli aeroporti regionali e a spostare più merci dalla strada alla ferrovia. Tra i beneficiari c’è anche l’aeroporto di Rimini, insieme a Parma e Forlì, per i quali è prevista l’eliminazione della Council tax sui diritti di imbarco: una misura pensata per aumentare la competitività degli scali minori, attrarre nuove rotte e far crescere il traffico turistico.

Il progetto prevede inoltre l’istituzione di una cabina di regia regionale sugli aeroporti, per coordinare sviluppo e investimenti, e l’introduzione dello “Sconto traccia”, un incentivo regionale al trasporto ferroviario delle merci che affianca il Ferro bonus nazionale. L’obiettivo è rafforzare l’intermodalità, migliorare la qualità dell’aria e sostenere lo sviluppo economico e turistico dei territori, con Rimini al centro delle strategie per la mobilità futura.