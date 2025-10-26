Svolta nell'inchiesta sulla 55enne morta a Riccione: caduta da 25 metri, esclusa l'investimento

Gli esperti hanno escluso qualsiasi compatibilità tra le ferite della donna e un incidente stradale

La 55enne riccionese trovata senza vita l’11 giugno in viale Galliano non è stata investita da un veicolo. Lo conferma la perizia tecnica disposta dalla Procura e firmata dall’ingegner Orlando Omicini e dal professor Mattia Strangi. (Vedi notizia precedente).

Le indagini hanno invece stabilito che Antonia Conti è morta dopo una caduta dall’edificio di fronte, alto circa 25 metri. Resta ora da chiarire se si sia trattato di un gesto volontario, di un incidente o se qualcuno l’abbia spinta o indotta a gettarsi. La Procura proseguirà gli accertamenti per determinare eventuali responsabilità.