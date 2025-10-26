Altarimini

Svolta nell'inchiesta sulla 55enne morta a Riccione: caduta da 25 metri, esclusa l'investimento

Gli esperti hanno escluso qualsiasi compatibilità tra le ferite della donna e un incidente stradale

A cura di Glauco Valentini Redazione
26 ottobre 2025 08:20
Svolta nell'inchiesta sulla 55enne morta a Riccione: caduta da 25 metri, esclusa l'investimento - Il corpo sul marciapiede senza vita di Antonia Conti
Il corpo sul marciapiede senza vita di Antonia Conti
Riccione
Cronaca
Condividi

La 55enne riccionese trovata senza vita l’11 giugno in viale Galliano non è stata investita da un veicolo. Lo conferma la perizia tecnica disposta dalla Procura e firmata dall’ingegner Orlando Omicini e dal professor Mattia Strangi. (Vedi notizia precedente).

Gli esperti hanno escluso qualsiasi compatibilità tra le ferite della donna e un incidente stradale: nessun detrito d’auto, nessun segno di frenata e nessun veicolo danneggiato ripreso dalle telecamere della zona.

Le indagini hanno invece stabilito che Antonia Conti è morta dopo una caduta dall’edificio di fronte, alto circa 25 metri. Resta ora da chiarire se si sia trattato di un gesto volontario, di un incidente o se qualcuno l’abbia spinta o indotta a gettarsi. La Procura proseguirà gli accertamenti per determinare eventuali responsabilità.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini