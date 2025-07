Testimonianza sull'investimento mortale di Antonia Conti: "Ho sentito un botto, poi la sgommata"

L'uomo è un residente e si è presentato dai Carabinieri. Si ipotizza che il mezzo possa essere un furgoncino

Diversamente da quanto riferito inizialmente, c'è un residente di via Galliano che ha sentito rumori la mattina dell'incidente in cui ha perso la vita la 55enne Antonia Conti. Non è tecnicamente un testimone oculare, ma ha dato indicazioni significate ai Carabinieri, che stanno conducendo le indagini.

L'uomo, residente nei pressi dell'intersezione con viale Settembrini in cui è accaduto il sinistro, si è presentato spontaneamente dai Carabinieri. Ha detto di aver sentito "un forte tonfo" e poi una sgommata. Erano circa le 9 di martedì scorso (10 giugno) quando la donna è deceduta a causa di un investimento fatale: il conducente del mezzo coinvolto è scappato facendo perdere le proprie tracce. Quel mezzo, ha riferito il residente ai Carabinieri, farebbe pensare a un furgoncino.