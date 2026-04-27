Taekwondo; argento internazionale per Andreas Miserendino al Hereya Open in Bulgaria

Il portacolori del TKD Cattolica protagonista a Slivnitsa: percorso impeccabile fino alla finale e punti preziosi nel ranking europeo

Prestigioso risultato internazionale per il TKD Cattolica, che continua a collezionare successi sui tatami europei. Andreas Miserendino, cintura nera secondo dan, ha conquistato una splendida medaglia d’argento all’Hereya Open E3, importante competizione internazionale di taekwondo disputatasi il 25 aprile a Slivnitsa, in Bulgaria.



L’evento ha richiamato atleti provenienti da tutta Europa, confermandosi uno degli appuntamenti più competitivi del calendario continentale. Andreas ha saputo distinguersi in una categoria di altissimo livello, mettendo in mostra tecnica, determinazione e grande maturità agonistica.



Dopo aver beneficiato del passaggio diretto agli ottavi di finale grazie a un ranking favorevole, Miserendino ha affrontato con autorità i turni successivi, superando brillantemente quarti di finale e semifinale. Soltanto nell’ultimo atto della competizione, al termine di un percorso impeccabile, si è dovuto arrendere, conquistando comunque una meritatissima medaglia d’argento.



Un risultato di grande valore che gli consente di aggiungere ben 18 punti al proprio ranking internazionale, confermando la sua costante crescita nel panorama europeo del taekwondo.



Non c’è stato però tempo per festeggiare a lungo: rientrato in Italia, Andreas ha immediatamente ripreso gli allenamenti in vista del prossimo importante appuntamento. Il portacolori del TKD Cattolica sarà infatti impegnato il 19 maggio a Zagabria, in Croazia, dove prenderà parte al prestigioso Cigra Open E2.



Ancora una volta, il TKD Cattolica e il Maestro Davide Berti si confermano protagonisti sulla scena internazionale, portando in alto i colori italiani e quelli della società romagnola.