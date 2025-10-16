Taekwondo Riccione Academy, tre medaglie al torneo internazionale di Valencia

Argento per Maurizio Sanchi, bronzo per Marcello Bernardi e Lorenzo Orsini. Il maestro Betti: “Ottimo esordio stagionale, gruppo unito e motivato”

I ragazzi del maestro Roberto Betti dell’Asd Taekwondo Riccione Academy lo scorso 10 e 11 ottobre hanno partecipato al XIII Open de Taekwondo de la comunidad Valenciana a Valencia, arrivando fino a un argento con Maurizio Sanchi e un bronzo di Marcello Bernardi nella sezione Poomsae (tecnica) cat. Master3 mentre nel combattimento primeggia Lorenzo Orsini con la sua medaglia di bronzo nella categoria -80 kg.

Il Velodromo di Luis Puig a Valencia ha ospitato, su 11 tatami, ben 1500 atleti nelle giornate di gara dal 9 all’11 ottobre e i 10 atleti riccionesi hanno potuto cimentarsi rispettivamente nelle competizioni di Poomsae con Maurizio Sanchi e Marcello Bernardi che raggiungono il podio mentre Devis Bartolomeoli e Robert Gennari si fermano ai quarti. Personaggio di rilievo nella cat. Master4 il gran maestro Jeong Cheol Kim detentore di 4 ori mondiali. Nella giornata di sabato, nel combattimento, Lorenzo Orsini guadagna il 3° posto mentre Alessio Ballerini e Emilia Dini non passano il turno, combattendo comunque con determinazione. Robert Chirila, in vantaggio all’ultimo round con 6 a 4 sostiene un ottimo incontro ma perde per superamento di ammonizioni a pochi secondi dalla fine. Fanno il loro primo esordio internazionale Lara Bagli Junior -55kg e Shaina Martini Cadetto -51kg, che si sono fatte valere sui campi di gara spagnoli ma non è bastato per passare il turno.

Il maestro Roberto Betti e il coach Luna Uguccioni sono fieri dei ragazzi, spiegano. “Nella prima gara internazionale della stagione gli atleti già riusciti a prendere un buon ritmo nonostante il livello alto della competizione”. Il maestro Roberto Betti è già pronto per il lavoro in palestra e i ragazzi sono entusiasti di salire di nuovo sui tatami.

Ultima nota che aggiunge, ma non per importanza, un riferimento speciale allo splendido gruppo che si è creato; 10 atleti gareggianti ma altrettanti sono i ragazzi che hanno seguito con entusiasmo e impeto tutta la trasferta.