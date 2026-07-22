Tafuzzy Days torna al Castello degli Agolanti: tre giorni di musica, arte e cultura indipendente

Dal 20 al 22 agosto a Riccione la 24ª edizione del festival a ingresso gratuito con concerti, mostra fotografica, installazioni e street food

Dal 20 al 22 agosto 2026 il Castello degli Agolanti torna a ospitare i “Tafuzzy Days”, il festival gratuito di musica, arte e cultura indipendente a cura dell’associazione Soglianois Tafuzzy Aps, giunto alla sua 24esima edizione. Dal 2002 a oggi, la manifestazione rappresenta un appuntamento di riferimento per la nuova musica italiana, capace di intercettare con largo anticipo tendenze e linguaggi emergenti. Sul palco della rassegna hanno debuttato, prima di conquistare il grande pubblico, artisti oggi affermati come Lo Stato Sociale, Calcutta, Cosmo, I Camillas, Colombre, Pop-X, Nobraino, Giovanni Truppi, Extraliscio, Myss Keta, Any Other e molti altri.

Nato con una forte vocazione musicale, il festival si è progressivamente evoluto in una piattaforma culturale interdisciplinare, capace di mettere in dialogo musica, arti visive, performance dal vivo e sperimentazione contemporanea, coinvolgendo realtà creative attive in diversi ambiti artistici. Nel corso degli anni il programma si è arricchito sia sul fronte musicale, con la partecipazione di un numero sempre maggiore di artisti della scena nazionale, sia in quello delle arti visive, dove alla tradizionale mostra si sono affiancate installazioni di video e sound art. A ingresso libero, la manifestazione si rivolge alla cittadinanza e ai turisti, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni, offrendo l’opportunità di scoprire le proposte più innovative della produzione indipendente.

Il programma dei concerti e delle mostre

Dal 20 al 22 agosto, il Castello degli Agolanti aprirà le porte del suo giardino interno per tre serate animate dalle performance live di artisti della scena nazionale. Dalle 20:30 alle 00:30, con apertura dei cancelli prevista per le ore 19:00, il pubblico potrà immergersi in un panorama sonoro ricco e variegato che spazierà dal pop al rock, fino al punk, all’elettronica, all’indie e al folk. A inaugurare la rassegna, giovedì 20 agosto, saranno le esibizioni di Lac Observation, A Nice Noise, Kokomoon, Envelope e Loup Uberto. Venerdì 21 agosto la musica proseguirà con Long Stay Ultra Girls, Ryan Spring Dooley, Lovvbombing, Tan Fan e Asino. La serata conclusiva di sabato 22 agosto vedrà sul palco Silvia Tarozzi, Kreuz Cassidy, Bocca, Ondakeiki, Nicolò Masetto e Krano, quest’ultimo vincitore del David di Donatello 2026 per la miglior canzone originale con il brano “Ti”, scritto per il film “Le città di pianura” di Francesco Sossai.

Parallelamente ai concerti, la sala interna del castello ospiterà un’esposizione fotografica curata da Andrea Mantani e Valeria Bissanti, che metterà in mostra le opere di giovani talenti della scena contemporanea: Valeria Bissanti, Ginevra Romagnoli, Irene Celidoni, Simone Franzolini e Chiara Gambuto. Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre attiva un’area street food con la possibilità di mangiare sul posto.



