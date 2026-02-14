Tagli del Governo, accorpate le sedi di giustizia tributaria: a rischio quella di Rimini

Imprese e contribuenti riminesi saranno costretti ad avere come riferimento la sede di Forlì

C'è anche Rimini tra le 22 sedi delle Corti di Giustizia Tributaria di Primo Grado a rischio soppressione. Il motivo? Il carico di lavoro. Quando il numero dei ricorsi annui è sotto una determinata soglia, cade il requisito di esistenza della sezione autonoma. La riforma è stata decisa dal Governo in merito alla revisione del sistema tributario italiano. Nel dettaglio, l'accorpamento delle sedi è deciso "sulla base dell’estensione del territorio, dei carichi di lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e della riscossione”. Rimini sarebbe così accorpata a Forlì. Il dialogo tra il Ministero dell'Economia e il Consiglio di Presidenza, chiamato a formulare il proprio parere entro marzo, è in corso. In caso di via libera alla riforma, imprese e contribuenti della Provincia di Rimini dovrebbero materialmente recarsi a Forlì per le udienze.