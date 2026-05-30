Tagliatelle, Sangiovese e “Romagna Mia”: turisti belgi alla Collina dei Poeti

Un pomeriggio tra tradizione e gusto a Santarcangelo

Un gruppo di turisti belgi ha scelto ieri, venerdì 29 maggio, la Collina dei Poeti di Santarcangelo di Romagna per vivere un’experience enogastronomica organizzata dal team Food In Tour Riccione, insieme alle Adzore Romagnole. La visita è nata dopo che i partecipanti hanno scoperto l’offerta del consorzio attraverso il portale foodintour.it.

Durante il pomeriggio, gli ospiti hanno preso parte a un corso di tagliatella romagnola, accompagnato da un brindisi di Sangiovese e da un momento conviviale sulle note di “Romagna Mia”. Un’esperienza che ha riscosso entusiasmo e partecipazione, confermando l’interesse crescente dei viaggiatori per attività autentiche legate al territorio.

Il programma del gruppo proseguirà nei prossimi giorni con una serie di visite guidate dedicate a Rimini Storica, Rimini Felliniana, Santarcangelo di Romagna e Longiano, per un itinerario che unisce cultura, tradizioni e scoperta dei luoghi simbolo della Romagna.

Per il consorzio Costa Hotels / Food In Tour Riccione si tratta di un motivo di soddisfazione: essere stati scelti come experience enogastronomica di riferimento da turisti stranieri sempre più attratti da percorsi che uniscono identità, sapori e racconti del territorio.