Taglio abusivo: multa di quasi 3500 euro ridotta e a rate alla società sportiva

Dopo anni di ricorsi e richieste, l’Unione dei Comuni Valmarecchia ha accolto la domanda di riduzione e rateizzazione

Nel 2020 un uomo, poi deceduto, aveva tagliato arbusti e piante in un’area boschiva della Valmarecchia senza autorizzazione, per permettere una gara sportiva. L’intervento, eseguito in buona fede per ripulire una zona degradata e usata come discarica, aveva però portato a una sanzione di quasi 3.500 euro alla società dilettantistica per cui lavorava, che non era stata informata dell’iniziativa. Dopo anni di ricorsi e richieste, l’Unione dei Comuni Valmarecchia ha accolto la domanda di riduzione e rateizzazione, riconoscendo le difficoltà economiche del team dovute alla pandemia e all’aumento dei costi dopo la guerra in Ucraina. La multa è stata ridotta a 1.764,33 euro, da saldare in 15 rate, con importi compresi tra 115 e 145 euro ciascuna.