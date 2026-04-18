Taglio del nastro per DGR Moto: tra DJ set e MotoGP, in palio anche uno scooter Honda

Scommessa giovane a Rimini: Davide e Greta Sofia Ricci lanciano la nuova concessionaria

Rimini si prepara ad accogliere una nuova realtà dedicata al mondo delle due ruote. Sabato 18 aprile sarà inaugurata ufficialmente la concessionaria DGR Moto, in via Consolare Rimini-San Marino 51/E, destinata a diventare un punto di riferimento per appassionati di moto e scooter grazie alla presenza del primo showroom Honda Dream della Romagna.

Il progetto nasce dall’iniziativa imprenditoriale dei giovani Ricci Davide e Ricci Greta Sofia, che hanno scelto di investire sul territorio affiancandosi a uno staff esperto e qualificato. L’obiettivo è quello di offrire non solo un’ampia gamma di veicoli Honda, ma anche un’esperienza d’acquisto moderna, curata e in linea con i più alti standard del marchio.

Il momento ufficiale prenderà il via alle ore 16.00 con il taglio del nastro, alla presenza del sindaco, segnando l’apertura di un evento pensato per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. La giornata proseguirà fino alle 19.00 con un ricco programma che unisce passione e intrattenimento: aperitivo, dj set firmato Radio Bruno e il coinvolgente Honda Quiz Challenge, che metterà alla prova le conoscenze dei partecipanti con premi esclusivi.

Tra questi, spicca il primo premio: uno scooter Honda. Per partecipare è richiesta la registrazione anticipata tramite modulo online, che permetterà anche di ricevere un omaggio all’ingresso.

Non mancheranno inoltre elementi di grande richiamo per gli appassionati: oltre all’esposizione dell’intera gamma scooter e moto Honda e ad alcuni modelli che hanno fatto la storia del marchio, sarà presente anche una straordinaria MotoGP Honda. Un’occasione unica per vedere da vicino una vera protagonista delle competizioni internazionali.

Con questa apertura, DGR Moto rappresenta una nuova avventura imprenditoriale sul territorio riminese, inserendosi in un contesto in cui la mobilità su due ruote continua a crescere, grazie alla sua praticità e sostenibilità, soprattutto nei centri urbani.